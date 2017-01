Oslavili silvestr o den dříve. Nevadila ani mlha a mráz

Mšec – Silvestr před silvestrem si užili obyvatelé Mšece a okolí. Sešli se už v pátek večer na autobusovém nádraží. Tady na ně čekala dobrá muzika, lampiónky štěstí a ohňostroj. Nechybělo ani něco teplého do žaludku: svařené víno, horký čaj a k tomu trdelník nebo opečená klobása. Horké nápoje se obzvlášť hodily. Rtuť teploměru byla hluboko pod nulou a do těla zalézala pořádná mlha.



Kvůli velkému mrazu začala o něco později hrát kapela Falešná ozvěna. „Na zimu jsme zvyklí, ale dnes nemůžeme naladit nástroje. Mě se na saxofonu tady udělal dokonce rampouch, musím ho rozehřát," ukazoval Michal Beneš.

Kapela ale nakonec spustila a rozproudila příjemnou náladu. Jen diváci byli svědky výjimečného koncertu. Pánové hráli vše o půl tónu níž, protože jinak to naladit nešlo.

Lidem se ale Falešný Silvestr líbil. „Je to super. Já mám o Silvestra službu, tak si to tu užijeme dnes, prohlásila paní Valešová, která přišla s celou početnou rodinou. Kvůli mlze pořadatelé nejdříve váhali, zda spustit ohňostroj, ale na dvě stě lampiónků štěstí stoupající k nebi nakonec ukázalo, že by to šlo. Ohňostroj byl odpálen ze střechy kulturního domu.

Falešný silvestr poprvé uspořádal Městys Mšec. „Na ohňostroj pokaždé přišlo asi tři sta lidí a pak odcházeli hned domů. Proto jsme ho udělali dnes, aby se lidé zdrželi déle a nepospíchali hned domů, protože druhý den musí do práce. A na Silvestra má každý svůj program. Pozvali jsme Falešnou ozvěnu, proto Falešný silvestr. Jestli se bude líbit, zopakujeme to," řekl starosta Jiří Loskot.