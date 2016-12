Oslavili stovku

Nové Strašecí - Jako jednu velkou rodinu přivítal hosty ve zcela zaplněném Novostrašeckém kulturním centru Bohumil Chochola, vedoucí folklórního souboru Čtyřlístek, s Magdou Pelcovou a Jiřím Vernerem, rovněž ze Čtyřlístku. Všichni příznivci folklóru se tu opět sešli na závěr roku. Jenže letos měli na programu také pořádné oslavy, a to dohromady rovnou stovku.



Čtyřicet let svého trvání oslavil folklórní soubor Čtyřlístek z Nového Strašecí a šedesátku Cimbálová muzika Vladimíra Novotného, která soubor doprovází.

„Cimbálovou muzikou to vše začalo, proto tak začneme i dnes. Přinášíme voničku moravských koled," uvedl kapelu Bohumil Chochola.

„Do jednoho malého města přišel jeden veselý muzikant. Viděl zde mnoho smutných lidí a řekl si, že by to chtělo je rozveselit. Pozval si tedy další muzikanty… Za dvacet let přišel další nápad: máme muziku a jsme na škole plné mladých a šikovných lidí, pojďme založit folklorní soubor. A Čtyřlístek byl na světě. Těžce vypěstovanou rostlinku naučil tančit Honza Stránský. Tak praví kroniky o vzniku obou těles na zdejším gymnáziu a pokračují: V dubnu 1977 se Čtyřlístek poprvé představil publiku v takzvaném Českém pásmu. O rok později vzniklo Rakovnické pásmo.

V roce 1982 se Čtyřlístek poprvé dostal na první národní přehlídku v Třinci s pásmem Posvícení.

Pásem bylo za ty roky nepočítaně, například věnované Berounce. Něco z každého z nich předvedli s velkou chutí tanečníci na jevišti. Mezi nimi i ti, kteří nebyli při premiéře snad ani na světě.

Při vzpomínání došlo také třeba na dudy a jejich nákup v březnu roku 1983. V roce 1989 se odehrálo tisící vystoupení cimbálové muziky s veřejnou nahrávkou Československého rozhlasu. Pátého září v témže roce vyšla dlouhohrající deska.

Přišel i čas vzpomenout na osobnosti a kamarády, kteří ve Čtyřlístku či kapele tančili a hráli. Protože Čtyřlístek i Cimbálová muzika Vladimíra Novotného vystupovaly mnohokrát v zahraničí, přišla je pozdravit temperamentní havajská zpěvačka v podání nejstarší aktivní členky Mileny Novotné. Zájezd do Číny zase připomínalo vystoupení čínského orchestru s vynikající domácí čínskou zpěvačkou.

Poslední stránka kroniky přinesla druhou premiéru v tomto roce, a to Výroční betlém. Vznikal teprve od poloviny listopadu po jednom soustředění a mnoha zkouškách. Autorkami jsou Zuzka Stránská, dnes Eržiaková, a Terezka Mikovcová, nyní Mlynaříková. Na pódiu se střídal betlém mechanický s tím živým.

Úplný závěr oslav opět patřil dlouholetému vedoucímu souboru Bohumilu Chocholovi: „Chci poděkovat každému, i tomu nejobyčejnějšímu členu souboru. Každý tomu věnoval spoustu svého času. A to je ten největší vklad. Dík za velké pochopení si zaslouží rozhodně také naši rodinní příslušníci."