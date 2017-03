Osud sportovní haly v Rakovníku je nejasný

Rakovník - Převod rakovnické sportovní haly do majetku města, o kterém se jedná už od roku 2010, se znovu odkládá. Rozhodli o tom na březnovém zasedání rakovničtí zastupitelé.

Sportovní hala v RakovníkuFoto: Deník/Miroslav Elsnic

O celé záležitosti se bude znovu hovořit na červnovém jednání zastupitelstva města. Důvodem uvažovaného převodu je fakt, že majitel objektu Tělovýchovná jednota tělovýchovných zařízení Rakovník má problém udržet halu v provozu. Chybí peníze.

Vedoucí sportovní haly Bedřich Koch upozornil: „Sháníme je. V tuto chvíli jsme schopni halu udržet v provozu jen do konce roku. Co bude pak, nevíme. Provedli jsme proto několik opatření včetně snížení počtu pracovních míst."

Tělovýchovná jednota tělovýchovných zařízení Rakovník musí do léta zpracovat ekonomické podklady, podle kterých by se zastupitelé mohli rozhodnout, zda pro převod v budoucnu zvednou ruku.

Vedení města se ale do něho příliš nechce, přestože žádné jiné podobné sportovní zařízení nemá.

„Máme ale ve svém vlastnictví mnoho jiného majetku, který je třeba renovovat, udržovat. Hala by byla další finanční zátěží," vysvětlil starosta Rakovníka Pavel Jenšovský.

Zastupitel a sportovec Ivo Trešl uvedl: „Myslím, že by bylo rozumné halu převzít. Chápu, že by to byl velký finanční závazek, ale mám k ní osobní vztah. Zažil jsem v ní, stejně jako mnoho dalších Rakovničanů, mnoho sportovní radosti."