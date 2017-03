Pacienti útočí na záchranáře pěstmi, kopanci a koušou

Mutějovice – Chmelaři z Mutějovic zažili rok plný zvratů. Poté, co odhlásili I. B třídu se nejprve zdálo, že fotbal v Mutějovicích skončí úplně, nakonec se po mnoha letech přihlásili do okresního přeboru, avšak vstup do podzimní části jim vůbec nevyšel.