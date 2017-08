Piano se do průchodu vrátí na jaře

Rakovník – Kde je piano, ptají se Rakovničané, když procházejí kolem radničního průchodu. Právě ten je totiž v současnosti v rekonstrukci, a tak v jeho prostorách nemůže hudební nástroj stát. Práce na opravách by však měly nejpozději k poslednímu říjnu skončit a piano se do prostor opět vrátit.

Netradiční předmět do historického průchodu přišel spolu s nápadem a iniciativou Jana Mudry, který se v roce 2014 rozhodl oživit centrum města. Připojil se k celorepublikovému projektu Piana v ulicích, od jeho organizátora Ondřeje Kobzy si piano pronajal na neurčito a dopravil ho do průchodu vedle radnice.



Místo je to ideální, neboť se jedná o jediný průjezd, který patří městu. Navíc se dá uzamknout a je monitorován kamerou. Právě ta by měla ohlídat, aby už nedocházelo k poškozování piana, jako tomu bylo například minulé léto. „Městská policie řešila opakované vylamování zámků a hraní v nočních hodinách. Strážníkům se ale vandala podařilo dopadnout, a to právě díky kameře,“ uvedla mluvčí radnice Alida Štulajterová.



Jinak ale oficiální stížnosti na piano město nedostává. Lidem se nevšední nápad líbí. Letos však musí toto zpestření oželet.



„Zkoušeli jsme dočasně hledat jiné prostory v centru, ale všechny ostatní průjezdy jsou soukromé a kvůli zajištění logistiky do přilehlých obchodů není možné do nich piano umístit. Máme teď tedy pauzu, ale určitě se piano na jaře příštího roku do místa zase vrátí,“ řekl Jan Mudra s tím, že momentálně je uschované v městských garážích.



Jeho návrat do průjezdu by mohl doprovodit také koncert. „Rád bych v budoucnu něco uspořádal ve spolupráci s některým hudebním souborem fungujícím při ZUŠ Rakovník, k zahájení nové sezony by se to hodilo,“ plánoval další projekt Jan Mudra.