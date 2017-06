Plaveckému bazénu v Rakovníku snad svítá naděje

Rakovník – Kvůli průtahům ve výběrovém řízení na zhotovitele se rekonstrukce rakovnického plaveckého bazénu opět zbrzdila o několik měsíců. Nyní ale areálu svítá nová naděje. Město totiž opětovně vypsalo tendr na jeho modernizaci.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/David Taneček

Na konci května o tom rozhodla rada města. Původní veřejná zakázka, která byla vypsána loni v červenci, totiž byla letos v březnu zrušena. Jedna z firem se proti výsledku výběrové komise odvolala, a tím plánované zahájení prací nabíralo další zpoždění.



Aby se celá situace neopakovala, město do zadávací dokumentace a jejích příloh zapracovalo také odpovědi na všechny dotazy, které byly v původní soutěži vzneseny. „Tímto krokem se snažíme předejít prodlužování termínu ukončení veřejné zakázky," uvedl místostarosta Miroslav Samaš.

Doba rekonstrukce plaveckého bazénu, při níž dojde k přebudování na menší aquapark, byla odhadnuta na minimálně rok a půl. To by znamenalo znovuotevření areálu nejdříve ke konci příštího roku. Vzhledem k současnému havarijnímu stavu bazénu a absence započetí stavebních prací je však tento termín spíše optimistický odhad.

Také celková cena doznala za léta jednání změn. Ještě loni byla odhadnuta na 150 milionů korun bez DPH, letos v únoru na 183 milionů. „V nově vypsané veřejné zakázce jsme využili možnost aktuálně platného zákona a nastavili jsme maximální nabídkovou cenu za obě etapy rekonstrukce na 178 a půl milionu korun," řekl starosta Pavel Jenšovský.

Za tuto cenu by měl v Rakovníku vzniknout komplex s tobogány, divokou řekou, dětským brouzdalištěm, skluzavkou, saunou, vířivkami, zázemím s občerstvením a v suterénu pak s prostorem pro šatny. Bazén se uzavřel veřejnosti poslední srpnový den roku 2016. Tehdy skončila výjimka udělená statikem pro jeho provoz. Budova je v dlouhodobě špatném technickém stavu. Ze střechy odpadávají kusy betonu, problém je s nosníky, ale také s bazénovou vanou. Rakovnický bazén byl poprvé otevřen veřejnosti před 35 lety.