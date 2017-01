Pluli parketem

Rakovník - Noblesa, ladné pohyby i úctyhodné sportovní výkony byly k vidění v sobotu na parketu Kulturního centra v Rakovníku při sedmatřicátém ročníku soutěže Nezbedný Bakalář memoriál dr. Václava Černého.

Je to postupová soutěž výkonnostních tříd B, C, D, kategorie junior 1 a 2 a kategorie dospělí. Junioři soutěžili ve třídách C, D a dospělí B, C, D. Soutěž je otevřená, to znamená, že může přijet kdokoliv i ze zahraničí. Zahraniční účastníci tentokrát chyběli, stejně jako domácí. Jinak se tu utkaly páry z celé republiky.

„Tanečníci jsou přihlášeni ve všech kategoriích, takže soutěž je velmi dobře obsazená. V postupových soutěžích získávají body a finálová umístění, proto i zde mají páry šanci vytančit si vyšší třídu," vysvětloval Pavel Kojetín, předseda Středočeské divize Českého svazu tanečního sportu, člen výkonné rady a soutěžní komise. Kolem tance se pohybuje už čtyřicet let, takže byl i u založení rakovnické soutěže.

Páry tančily standardní i latinskoamerické tance. Ty ve třídě D a C musely zvládnout čtyři standardní a čtyři latinskoamerické tance. Páry třídy B pět, to znamená walz, tango valčík, slowfox, foxtrot a quickstep. Z latinskoamerických pak sambu, chachu, rumbu, paso doble a jive.

Soutěž běžela jako na drátku. Tanečníci každé kategorie byli po slavnostním nástupu rozlosováni na dvě skupiny. Ve skupinách pak museli během půldruhé minuty předvést porotcům z daného tance to nejlepší. Tančili vyřazovacím způsobem. Jejich výkony hodnotilo celkem šest porotců. Ve finále výkony bodovali počtem známek podle počtu tanečníků a žádnou známku nesměli použít dvakrát.

Taneční soutěž Nezbedný bakalář stejně jako i ostatní soutěže v ČR pořádal Český svaz tanečního sportu. Spolupořadateli byly KC Rakovník, Středočeská divize tanečního sportu a Taneční škola Nezbedný bakalář Rakovník.

Její členové soutěž berou jako velkou událost, jak potvrdila Zdeňka Černá, ředitelka taneční školy: „Na soutěž se pokaždé moc těšíme. Má už velkou tradici z dob, kdy jsem tancovala já v kategorii mládež. Dnes už se bohužel tolik párů neúčastní. Je to dáno tím, že se vytančí do vyšších tříd už jako děti, či junioři. Za nás se začínalo po tanečních, takže tu bylo i padesát párů." Soutěž je zároveň milým setkáním lidí ze stejné branže, i když ti se mohou setkat také ve Svazu učitelů tance. Taneční škola Nezbedný bakalář Rakovník, je jak už bylo řečeno spolupořadatelem. Pořádá hodiny taneční výchovy a závodnímu tanci se už několik let nevěnuje.