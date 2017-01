Po Novém roce je vždy plná tělocvična

Rakovník - Nejprve několik cviků ve svižném tempu při svižné hudbě, pak blok vystřídaly různé cviky na posilování celého těla a nakonec vydýchání a příjemné protahování, tak probíhala v pondělí večer první hodina cvičení pro zpevňování těla v Domě osvěty.



Několikatýdenní cyklus sice není nijak omezen co se pohlaví týče, ale přihlásily se na něj jen samé ženy. Tentokrát jich bylo pětačtyřicet. Podle cvičitelky Sokola Jarmily Helebrantové je to tak akorát. Ale podle její zkušenosti se začátek nového roku pokaždé v počtu cvičenců odrazí: „Cvičení na zpevňování těla jsme rozjeli teprve v druhém cyklu. Poprvé jsme s ním začali na podzim, takže to zatím nemohu říci, ale v ostatních cvičeních je to znát. Na začátku roku máme plnou tělocvičnu, ale vydrží tak dvě třetiny, někdy jen polovina. Už dnes se někteří omluvili, ale bylo to většinou kvůli nemoci, takže uvidíme, jak to bude dále." Všichni cvičenci vydrželi například jen při zdravotním cvičení, které bylo v malém sále sokolovny pro deset lidí a ti všichni dokončili. Ale podle cvičitelky to bylo mimořádné.

„Někdy se přihlásí lidé, kteří nikdy pravidelně cvičit nechodili, takže je to hned na začátku odradí," popisovala Jarmila Helebrantová, která se jako cvičitelka specializuje na zdravotní cvičení. A právě v duchu zdravotně kondičního cvičení vede i cyklus na zpevnění těla. Cvičí se s ohledem na zdraví, takže se šetří klouby, páteř. V žádném případě cvičenci neskáčou jako například při aerobiku.

„Při cvičení může dojít i k redukci hmotnosti, ale kdo by chtěl nějaké výsledky, musí se hýbat více. Například dvakrát týdně cvičit a jednou týdně si vyjít alespoň na hodinovou vycházku. Cvičení jednou týdně je tak na udržení kondice, ale i to je lepší, než sedět doma u televize," doporučovala Helebrantová.

Zacvičit si do Domu osvěty přišla také Martina Šmídová: „Jsem členkou rakovnického Sokola, takže nám bylo toto cvičení nabídnuto jako další možnost pohybu za zvýhodněnou cenu. Takže jsem se rozhodla udělat něco pro své tělo. Jako novoroční předsevzetí to neberu. Už loni jsem chodila na jógu. Hýbu se pravidelně v rámci možností."

Její kolegyně Karolína Součková rovněž pravidelně sportuje.

„Přihlásila jsem se, abych se přes zimu udržela v dobré kondici. V létě běhám, jezdím na kole. Chodím také na jógu."

Další cvičení, které nabízí Sokol Rakovník, najdete na webových stránkách Sokola. Zacvičit si můžete každý den, buď v samotné sokolovně, nebo v Domě osvěty. Jsou tu dokonce i dvě cvičení pro muže.