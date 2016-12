Po roce jsme si společně zazpívali vánoční koledy

Rakovník - Po roce jsme si na řadě místech celé České republiky zazpívali ve středu společně vánoční koledy v rámci projektu Česko zpívá koledy. A znovu se zpívalo také i na Rakovnicku.

Do projektu regionálního Deníku Česko zpívá koledy se už tradičně přihlásili Hořesedelští, Novostrašečtí, Čistečští, Zavidovští, Pavlíkovští, Městečští, ale nově se také zpívalo v Krušovicích. Zpívalo se tak nejen u vánočních stromků, ale také v restauraci či u kapličky.

Důvod, proč se obyvatelé ze zmíněných obcí rozhodli znovu připojit k projektu ? Ten je vesměs jednoduchý. „Myslím si, že podobných setkáních v předvánočním čase ubývá. Lidé příliš podléhají předvánočnímu stresu, shánějí jen dárky a na ostatní příjemné věci jako by rezignovali. Je to podle mě škoda," řekla defakto za všechny jedna z účastnic zpívání koledy v Čisté Petra Jirásková.

„Do projektu jsme se připojili už potřetí. Akce se nám hrozně líbí a příští rok do toho půjdeme znovu. Pro dospělé byl připravený svařák, pro děti pak čaj. Je to hezká akce, lidé se sejdou, popovídají si. Lidem se to líbí, což dokazuje i návštěvnost, která je zhruba stejná jako v předchozích letech," řekl za partu dobrovolníků, která akci v Čisté připravila, Pavel Mareček.

Zhruba čtyřicítka dospělých a dětí se sešla také u místní kapličky na návsi v Zavidově.

U rozsvíceného vánočního stromu si s velkou chutí zazpívali všechny vánoční koledy, které jim nabízel ve zpěvníku Rakovnický deník.

Zastupitelka Jaroslava Burešová konstatovala: „Je to moc hezké, když se takto lidé sejdou a popovídají pospolu. Jsem moc ráda, že všichni přišli." Poté, co dozněly koledy, většina z nich ještě skutečně na místě v družném hovoru zůstala.