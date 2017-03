Počítá se s dalším vjezdem do nemocnice

Rakovník - V rámci rozsáhlé revitalizace areálu Masarykovy nemocnice Privamed v Rakovníku je počítáno se zřízením dalšího vjezdu do tohoto zdravotnického zařízení.

Masarykova nemocnice v RakovníkuFoto: archiv nemocnice

Bude nově situován do míst, kde začíná plot na kraji nemocničního pozemku. To by měla být výhoda pro pacienty s akutními problémy, kteří budou moci pohodlně zaparkovat před centrálním příjmem.

V plánu je totiž také rozšíření stávajícího parkoviště pro personál.

