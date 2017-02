Pokud je zvěř přikrmena a nic ji neruší, snáší mrazy dobře

Rakovník – Halová liga dorostenců v pozemním hokeji dospěla až do bojů o medaile, do kterých ale nakonec HC 1972 Rakovník nezasáhl. Do duelů o konečné páté místo dorostence odsunuly hlavně prohry od pozdějších medailistů Plzně Litic 4:6 a TJ Sokol Mnichovice 2:5.