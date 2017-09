Poslanec z Rakovnicka? Byl by to malý zázrak

Rakovnicko – Volby do Poslanecké sněmovny se blíží. Už 20. října se otevřou volební místnosti v celé republice.

Bude mít Rakovnicko alespoň jednoho svého zástupce v Poslanecké sněmovně?



Nejspíše ne. Kandidáti z rakovnického regionu se totiž nacházejí především ve středových či spodních patrech kandidátních listin politických stran a hnutí, jejich případné zvolení do sněmovny by tak pro ně bylo jistě milým překvapením.



O přízeň voličů v parlamentních volbách, které prezident České republiky Miloš Zeman vyhlásil na letošního 20. a 21. října, se bude ve Středočeském kraji ucházet 754 kandidátů z celkem šestadvaceti politických stran, hnutí a seskupení. Konkrétně z Rakovnicka pak má možnost dostat se do parlamentu šestnáct osobností. Profesemi se jedná například o podnikatele, živnostníka, lékaře, manažera, ženu na mateřské dovolené, starostu či učitelku.



„Zatím nevím, koho budu volit. Ani se příliš nerozhoduji pro danou stranu kvůli tomu, zda má na kandidátce lidi, které znám. Není to pro mne rozhodující. Rakovnicko už dlouho nemá výrazné politiky. Naposledy si pamatuji Vlastimila Tlustého, nedávno senátora Marcela Chládka,“ řekl Rakovnickému deníku Radomír Svítil.





Kandidáti z rakovnického regionu jsou vesměs rovnoměrně rozdrobeni mezi jednotlivé politické strany, hnutí a uskupení. Nejvíce zájemců o post poslance z Rakovnicka se „sešlo“ na kandidátce TOP 09.

Právě na středočeské kandidátce TOP 09 najdete nejvíce kandidátů z Rakovnicka. Na 13. místě je exmístostarosta Rakovníka a nynější vrchní ministerský rada Ministerstva pro místní rozvoj Jan Švácha, na 21. místě je manažer logistiky Radek Handl z Nového Strašecí a na 26. místo patří učitelce češtiny pro cizince a vysokoškolské studentce Kateřině Kotkové. O jednoho kandidáta méně z Rakovnicka má ODS, STAN, SPO, Svobodní. Po jednom uchazeči o post poslance z našeho regionu najdete na kandidátkách ANO, ČSSD, KSČM, Rozumní, ČSNS (Česká strana národně sociální).

RIVALOVÉ NA SPOLEČNÉ KANDIDÁTCE

Trochu „kuriózní“ situace je na kandidátce ODS. Političtí rivalové, jejichž spor musela řešit i policie, najdete na společné kandidátce. Jedná se o exstarostu Rakovníka Zdeňka Nejdla (ODS) a v letech 2010 – 2014 opozičního zastupitele v Rakovníku za Věci veřejné Zdeňka Rence. Druhý jmenovaný je totiž nyní členem strany s názvem Soukromníci, která dala síly dohromady s ODS.

O co tehdy šlo? Zdeněk Renc ve stranickém občasníku téměř před 4 lety zveřejnil, že rakovnická delegace se vydala do ruského partnerského města Istra za zhruba 80 tisíc korun a označil vše za vyhozené peníze. Jenže. Ve skutečnosti návštěva vyšla na zhruba čtyřicet tisíc korun. Opoziční zastupitel si tehdy špatně vyložil zápis z rady města o rozpočtovém opatření na tuto služební cestu. Na zasedání zastupitelů pak označil starostu za lháře.

Kandidáti z rakovnického regionu:

ANO – Miroslav Samaš, místostarosta, Rakovník



ČSSD – Karel Filip, starosta, Nové Strašecí



KSČM – Dana Bechynská, soudní znalec, Kounov



ODS – Zdeněk Nejdl, hospodář sportovního klubu, zastupitel, Rakovník; Zdeněk Renc (Soukromníci), podnikatel, Rakovník



STAN – Hana Hajná, starostka, Kroučová; Ivo Trešl, lékař, Rakovník



TOP 09 – Jan Švácha, vrchní ministerský rada MMR, Rakovník; Radek Handl, manažer logistiky, Nové Strašecí; Kateřina Kotková, učitelka češtiny pro cizince, Rakovník



Svobodní – Lukáš Hamouz, obchodník, Rakovník; Jan Loder, podnikatel, Rakovník



Rozumní – Hana Pužmanová, živnostník, Rakovník



ČSNS – Jaroslav Drobný, agronom, Rakovník



SPO – Lubomír Pondělíček, reg. obchodní manažer, Řevničov. Petra Pondělíčková, na mateř. dovolené, Řevničov