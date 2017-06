Postihy za účast na demostraci studentům nehrozí. Nutností je ale omluva absence

Rakovník /FOTOGALERIE/ – Za účast v protestním pochodu studentů Masarykovi obchodní akademie Rakovník hrozí neomluvené hodiny, a to v případě, že si nezajistí řádnou omluvu.

Řekl to i ředitel rakovnické střední průmyslové školy Jan Jirátko: „Pokud by se žák nezúčastnil vyučování a neměl by řádnou omluvenku, tak to znamená neomluvené hodiny. Pokud se žáci chtějí zúčastnit předem plánované akce, musí si předem zajistit omluvenku. Nevím, jestli studenti do této akce nějakým způsobem zasahovali. Absence dnešního dne se nijak neliší od těch předešlých."

S účastí studentů na protestu je to podle Ivana Kupa, ředitele střední zemědělské školy v Rakovníku složité. Škola nemůže studentům zajistit bezpečnost během vyučování. „Nebráním studentům vyjádření osobního názoru, ale až v době osobního volna. Bezpečnost žáků v době vyučování jsme řešili i se školní inspekcí," řekl Ivan Kup.

V protestu a vyjádření svých názorů rozhodně nebrání Zdeňka Voráčková, ředitelka gymnázia Zikmunda Wintra: „ V žádném případě studenty za účast nepostihnu."



Situaci s nadbytečným počtem vyučujících by většina ředitelů rakovnických středních škol řešila podobně. Pokud není ve škole dostatečný počet žáků, vyučující se musí propustit, protože na jejich úvazky by škola nedostala peníze. Druhá věc je ale výběr propuštěných zaměstnanců. Ten by musel odpovídat struktuře vyučovaných předmětů ve škole.

Ředitelé nechtějí situaci na obchodní akademii hodnotit

Situaci na obchodní akademii ale ředitelé nemohou a ani nechtějí nijak hodnotit, protože nejsou úplně obeznámeni se stavem ve škole. Pokud je ale potřeba propouštět zaměstnance, musí to být podle ředitelky gymnázia velmi citlivé a rozhodně nesmí chybět komunikace mezi pedagogy i studenty.

„Naštěstí mě nikdy v mé profesní kariéře nic takového nepotkalo. S lidmi, se kterými jsem se musela rozejít v rámci úsporných programů, jsem se rozešla v té nejslušnější rovině, aby se mohli i vrátit, kdybych je potřebovala," vysvětlovala Zdeňka Voráčková, která ale názory studentů plně respektuje. Je ráda, že jsou studenti osobnosti a dokážou vyjádřit svůj názor.

„Bylo by pro mě strašnou ranou, kdyby mě studenti nechtěli. Když už by k podobné situaci došlo na naší škole, tak bych určitě studenty netrestala, mluvila bych s nimi a vysvětlovala bych jim svoje postoje," zkonstatovala Zdeňka Voráčková.

O názory studentů se zajímají na průmyslovce například prostřednictvím anonymní ho průzkumu v prvním ročníku. „Studenti ale nemohou vůbec mluvit do toho, kdo je v té škole vyučuje a kdo ne. Je to záležitost vedení školy případně zřizovatele. Pokud bych byl v této situaci a musel někoho propouštět, konzultoval bych to s odborem školství," řekl Jan Jirátko.