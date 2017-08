Potíž pro Jesenické. Pošta chce rušit pobočku

Jesenice - Nad pobočkou pošty v Jesenici stále visí otazník. Česká pošta ji chce pro nevytíženost zavřít a nahradit ji Poštou Partner. Téměř celé náklady na provoz by nesl městský úřad.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Poštu chceme ve městě zachovat, ne však za každou cenu, ale za určitých podmínek. Nechceme její provoz dotovat částkou čtvrt milionu ročně,“ konstatoval starosta Jan Polák.

Podle zastupitelů je to dost vysoká částka vzhledem k tomu, co pošta ušetří. Je to až šest set padesát tisíc ročně včetně odvodů za plat dvou zaměstnankyň, které by platilo město. Úsporou je asi sto padesát tisíc ročně za nájem.

„Nám nabízejí za provoz Pošty Partner plus minus čtyři sta tisíc korun, do kterých jsou započítány příjmy ze Sazky. Pokud by nám nabídli ještě dvě stě padesát tisíc, poštu bychom si převzali,“ míní starosta.

Navíc, obce by nedotovaly služby jen pro své obyvatele, ale i pro ty z okolí, nebo lidi, co městem jen projíždějí.

V tomto smyslu poslali zastupitelé České poště dopis. Odezva byla taková, že pošta bude hledat jiného provozovatele.

„My jsme navrhli, že se vrátíme k původnímu a Českou poštu vezmeme na městský úřad. Nebudeme jí účtovat žádný nájem, elektřinu a telefony,“ vypočítává starosta.

Podle České pošty ekonomické podmínky nelze změnit. „Ale myslím, že kde je vůle, jde změnit i toto. Tímto přístupem likvidují služby v malých obcích. Přitom všichni politici se zaštiťují tím, že služby v nich musí zůstat, “ uzavřel Jan Polák.