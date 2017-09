Povinná předškolní docházka je nepromyšlený tah, míní ředitelé škol

Rakovník – Nejen v Rakovníku, ale i jinde v republice, se letos poprvé museli povinně přihlásit předškolní děti do posledního ročníku mateřské školy. Novinka platná od začátku září má pětileté děti lépe připravit na vstup do školních lavic. Pro mateřské školy i radnice je to ale velká byrokratická zátěž, která navíc změny k lepšímu nepřináší. Právě naopak.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Podle námi oslovených ředitelů mateřinek je novela zákona nepromyšlená a vede spíše k neprospěchu věci a zájmu českých rodin. Myslí si to například ředitelka rakovnické MŠ Vinohrady Irena Bartoníčková.



„Je to hodně velká a úplně zbytečná byrokracie. Navíc průzkumy ukazují, že 97 procent dětí předškolního věku do mateřských škol chodilo a ta tři procenta, která nechodila, tam nový zákon stejně nedostal,“ shrnuje problematiku školské novinky Irena Bartoníčková.

Stejně jako ostatní ředitelé škol, i ona obdržela matriční seznam se jmény všech dětí, kterých se povinná docházka do mateřské školy letos týká. Pokud ale nějaké dítě v doprovodu rodičů na zápis do dané školy nedorazilo, musí se nyní složitě dohledávat. Situaci navíc komplikuje současný trend, a totiž, že rodiče, ať už jeden či dokonce oba, mají jiné příjmení než jejich dítě. Vedení školy i úřady se ale mohou orientovat pouze dle jmen předškoláků.



Nová povinnost tyto děti „školkou povinné“ dohledávat padl v Rakovníku na odbor školství. Město Rakovník totiž vyhlásilo jeden obvod, takže rakovnické děti se mohou bez obav rozptýlit do všech rakovnických mateřských škol. Nutnost předškoláky dohledávat tak pro ředitele jednotlivých vzdělávacích zařízení odpadá. Ve velkých městech republiky se mu tomu ale nevyhnou.



„V některých případech je to opravdu neřešitelná situace. Snažili jsme se odboru školství s dohledáváním pomoci. Zjistili jsme například, že některé děti mají trvalý pobyt hlášený na městském úřadě v Rakovníku, ale do školky chodí v Mostě i jiných městech. Na malém městě se to ještě dá řešit přes známosti, třeba když letošní předškolák měl u nás už dřív sourozence a podobně, ale i tak je to opravdu komplikované,“ popisuje chaotické zavedení zákona do praxe Irena Bartoníčková.



V MŠ Vinohrady nový zákon žádný výrazný nárůst počtu dětí u zápisu nepřinesl. Děti, které tam už chodily, akorát postoupily do předškolní třídy, která má dnes plnou kapacitu 25 míst. Škola měla u květnového zápisu jen jednoho nového předškoláka, a to z důvodu přistěhování. Pro předškolní děti tu navíc funguje systém omluvných listů.



Předškolních dětí přijatých letos do mateřinek je v Rakovníku celkem 323. Podle informací Marie Polcarové, vedoucí odboru školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu se k povinnému zápisu do posledních tříd letos nedostavilo 13 dětí. Rodinám šesti z nich za to hrozí postih. „K dnešnímu dni jsme zjistili, že čtyři děti z celkových třinácti žijí dlouhodobě v zahraničí, a tudíž se na ně povinné předškolní vzdělávání nevztahuje. Stejně tak na tři děti, které plní tuto povinnost v jiné obci než v Rakovníku. Problém je se šesti zákonnými zástupci dětí, kteří nepřebírají poštu a nereagují na výzvy našeho odboru,“ uvedla Marie Polcarová.



Rodičům dětí, kterým je pět a více let a do povinného posledního roku školky nenastoupily, hrozí pokuta ve výši až pěti tisíc korun. K umístění dítěte do mateřinky ale existují ještě tři další alternativy. Kromě zahraniční MŠ nebo přípravné třídy na konkrétní základní škole mohou rodiče předškoláky učit sami prostřednictvím takzvaného domácího vzdělávání. Ohlásit to příslušnému vedení školy ale musí ještě před jarními zápisy. V případě rakovnických mateřinek se ale s takovými případy v podstatě nesetkávají.