Práce na zateplení školní jídelny pokračují

Nové Strašecí /FOTOGALERIE/ – Naplno se v těchto dnech pracuje na zateplení školní jídelny Základní školy v Novém Strašecí. „Hlavní práce, jako je výměna oken a oprava vchodu by měly být hotové do konce prázdnin, aby jídelnu mohli využívat žáci se začátkem školního roku. Zateplení budovy pak zhruba do poloviny září,“ informoval starosta města Karel Filip.

Součástí prací je i zateplení plochých střech a výměna oken. Opraveny budou terasy a schodiště a budova bude celkově staticky zajištěna. Dále se počítá s doplňkovými pracemi, jako je výměna parapetů a oplechování, rekonstrukce hromosvodů.

Celkové výdaje tohoto projektu byly předběžně spočítány na bezmála osm milionů a devět set tisíc korun. Rozpočet města pro letošní rok počítal na zateplení jídelny s částkou osm milionů tři sta tisíc korun. Při soutěži na zhotovitele stavby se podařilo vysoutěžit nižší částku, a to téměř sedm milionů sto dvacet pět tisíc korun. Což je nejnižší podaná nabídka. Nejnižší cenová nabídka byla jedním z hodnotících kritérií výběrového řízení. Druhým byla celková doba stavby. Práce by měly být hotové zhruba za 90 dní. Kritériím nejvíce vyhovovala stavební firma z Klášterce nad Ohří. Město na zateplení školní budovy získalo dotaci od Ministerstva životního prostředí ve výši čtyřicet procent.

Autor: Šárka Hoblíková