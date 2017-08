Přechody pro chodce na náměstí chybějí

Rakovník – Na Husově náměstí v Rakovníku je na silnicích po obou jeho stranách několik třířadých bílých kostek. Někteří občané města je mylně považují za řádné přechody pro chodce.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Černý

Že se ale o přechody umožňující bezpečné překonání vozovky nejedná, potvrdila mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová. „Přechod pro chodce musí být označen příslušnou dopravní značkou (pozn. red.: svislá modrá značka Přechod pro chodce) a také zebrou na vozovce. Ani jedno z toho není v tomto případě splněno. O přechod se tak rozhodně nejedná,“ konstatovala mluvčí.



Že o této skutečnosti ale mnoho lidí neví, dokazuje každodenní pohled na chodce klidně jdoucí právě po bílých čtvercích, přestože se k nim blíží automobil. Domněnka, že řidič má povinnost dát chodci jdoucím po tomto značení přednost, není správná. Bílé kostky tak už řadu let zbytečně matou chodce i šoféry.

Řešením by bylo nahradit kostky regulérními přechody. Jenže se zdá, že situace, o níž se už několik let mluví, se ještě dlouho nezmění. A to ani na přání některých občanů, kteří upozorňují na skutečnost, že lidé se v současnosti proplétají mezi auty, což samozřejmě nevítají ani řidiči.



Město se k otázce přechodů na náměstí vyjadřuje spíše nesouhlasně. Mluvčí Alida Štulajterová vysvětlila, proč by jejich zbudování bylo složité.



„Celé náměstí je zónou s omezenou rychlostí vozidel na třicet kilometrů v hodině. A s přechody většinou nesouhlasí ani policie,“ uvedla k problematice rakovnická mluvčí.

„Při řešení dopravní obslužnosti Husova náměstí bylo navrženo vybudování úrovňových přechodů pro chodce, které však vyžadují odvodnění z obou stran, aby se před a za přechodem netvořily louže. To však vyžaduje zásadní stavební úpravy náměstí a zejména vybudování kanalizace, která je jen v jeho části. Navíc lidé přecházejí v celé šířce náměstí a každý by preferoval přechody jinde,“ uzavřela mluvčí. Nezbývá tedy nic jiného, než dbát na svou vlastní bezpečnost a před vstupem na silnici se vždy pečlivě rozhlédnout. A to bez ohledu na to, stojíte-li na bílých, nebo žulových kostkách.