Představili svoji školu deváťákům

Rakovník - Na palubu letadla nebo do útulné retro kavárny pozvali studenti Integrované střední školy v Rakovníku letošní deváťáky a možná své budoucí kolegy.

Příchozí se nejprve ohlásili na recepci. Tam se jich ujali studenti a odvedli je do jednotlivých tříd. V jedné z nich například představovali své řemeslo budoucí kominíci. Žákům druhého ročníku oboru kominík šel popis záludností svého oboru pěkně od ruky a zajímavou formou tak vlastně svůj obor představili.

A to vše mělo ještě jedno plus, jak vysvětlil učitel odborného výcviku Jaromír Olič: „Tím, jak žáci odborné věci při vysvětlování neustále opakují, tak se vše vlastně naučí a zapamatují si to."

V retro kavárně se podávala například okurková limonáda nebo drobné sladkosti, vše bylo dílem žáků oboru kuchař číšník. V další třídě čekal na hosty jednoduchý kvíz ze zeměpisu. A další třída se proměnila v palubu letadla, kde cestující přivítal sám kapitán a postarali se o ně příjemné stevardky, všichni studenti oboru cestovní ruch. Celou akci měli žáci ISŠ Rakovník v rámci projektového týdne. Podrobnosti vysvětlila zástupkyně ředitele Marie Cafourková: „Projektový týden jsme připravili, abychom školu představili a veřejnosti ukázali, co se tu změnilo, jaké máme obory a šikovné děti. To je, myslím, to nejdůležitější. Oslovili jsme vybrané deváté třídy z Rakovníka a nejbližšího okolí a pozvali je na určitou hodinu." Program byl hodně názorný a pestrý. Žáci si jej připravili sami a sami také seznamovali deváťáky se svými obory.

„Nebyla to náborová akce, jaké děláme po celém okrese i v sousedních krajích, ale dětem jsme ukázali řadu praktických věcí, které jinde předvést nemůžeme. Například skutečný komín a jeho monitorování kamerou," přibližovala Cafourková. S nápadem přišla paní učitelka Gabriela Vyskočilová. Ostatní jí ho pomohli uskutečnit. Žáci se zčásti připravovali o vyučování, zčásti po něm. Aby i děti ze školky viděly, jak vypadá kominík či zedník, přijely sem i děti z MŠ v Lubné.