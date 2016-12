Přes noc je betlémskému světlu nejlépe ve vaně

Nové Strašecí – „Opravdová jistota je petrolejka," prohlásil Jiří Verner, vůdce střediska Mušketýři ze Svazu skautů a skautek Junák, středisko Mušketýři v Novém Strašecí, když společně se svými třemi kolegy přivezl betlémské světlo do místního muzea.

Vzplálo tu v sobotu v jedenáct hodin dopoledne. Pak skauti přešli do kostela Narození Panny Marie, kde je přivítal páter Timotej Maria. Za světlo na oplátku přislíbil odsloužit mši na svatého Jiří, který je patronem skautů.

S převozem světla už mají skauti své zkušenosti, protože ho z Hlavního nádraží v Praze od rychlíku z Brna přivážejí několik let a už se naučili, jak hořící svíčky opatrovat, aby je neulil v zatáčce vosk. Do Prahy pokaždé totiž jedou autem. „Vím, že vlakem by to bylo lepší, ale my pokaždé máme ve stejný den vystoupení na Vánočním setkání se Čtyřlístkem a to bychom nestihli," vysvětloval Verner.

Právě proto, že už mají zkušenosti, letos poprvé se pro světlo vydaly děti, kluci Vítek a Oliver a dále slečna Barbora. Byl to pro ně krásný zážitek.

Cestu tedy v pohodě zvládli a moc se jim líbila. Kluci hlídali svíčky ve svých lucerničkách jako oko v hlavě.

„Vyjeli jsme v devět ráno. Konečně měla cesta správnou zimní atmosféru, protože mrzlo a na stromech byla jinovatka. Minulé roky to vypadalo, jako bychom pro světlo jeli o Velikonocích," zkonstatoval Jiří Verner.

Pro betlémské světlo do novostrašeckého muzea si můžete přijít ve čtvrtek a v pátek. Je třeba vzít si pořádnou svíčku a dát ji do vysoké sklenice, například ty čajové se vůbec nehodí, protože jsou nestabilní.

„Po našich zkušenostech je řada svíček nekvalitních a některé dokonce nebezpečné, například ty v plastovém kelímku. Ideální je přijít si pro světlo co nejpozději a mít doma několik zdrojů. Přes noc postavit světlo i se sklenicí do vany, tam by se nemělo nic stát." upozornil Jiří Verner.

Skauti ještě světlo rozdají v pátek na Komenského náměstí u vánočního stromu, kam si pro něj přichází hodně lidí.