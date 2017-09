Převzít sportovní halu by bylo krajně nezodpovědné, tvrdí rakovnický starosta

Rakovník – Převezme, nebo nepřevezme město do svého majetku rakovnickou sportovní halu? To je otázka, kterou vedení města i dotčení sportovci řeší už sedm let. Znovu se otevřela na posledním zasedání zastupitelstva, kde vyvolala plamennou diskuzi.

Sportovní hala v RakovníkuFoto: Deník/Miroslav Elsnic

Důvodem uvažovaného převodu je fakt, že majitel objektu, Tělovýchovná jednota tělovýchovných zařízení Rakovník (TJ TZ) má problém udržet halu v provozu. Mohou za to chybějící finance. Současný stav haly je navíc neutěšený. Sportovcům nevyhovuje a v mnoha případech ani nesplňuje kritéria pro pořádání sportovních utkání či jen tréninků. Jediným sportem, který se v hale závodně provozuje, je basketbal. Zároveň jde ale o sportoviště na lukrativním pozemku v centru města, které je jako jediné opatřené tribunou. Sportovci proto bojují o její záchranu.



Že TJ TZ vyvíjí snahu situaci zlepšit, potvrdil vedoucí sportovní haly Bedřich Koch. Ten zastupitelům předložil zprávu, která uvádí ušetření až 700 tisíc korun na mzdových prostředcích pro příští rok. „Je to pro všechny závazek do budoucna. Pořád věřím tomu, že město Rakovník je pro nás partner, který pomůže sportovní hale přežít i následující roky,“ pronesl směrem k vedení města Bedřich Koch.



Jenže rakovnický starosta Pavel Jenšovský (ČSSD) je v otázce převzetí haly razantně proti. Argumentuje nezodpovědným přístupem a finanční zátěží. „Je to tak, že já skutečně halu přebírat nechci. Její rekonstrukce by město stála něco mezi 40 až 60 miliony korun. Už teď má město v majetku objekty, které, aby uvedlo do stavu, v jakém by měly být, potřebovalo by na to asi 400 milionů korun. Ty ale město nemá. Proto, nabírat další objekt, který také potřebuje rekonstrukci, považuji za krajně nezodpovědné a nechci na to přistoupit,“ nechal se slyšet starosta již minulý týden a v přítomnosti zastupitelů toto své stanovisko zopakoval. Zároveň dodal: „ Jsem přesvědčen, že pokud bude současný vlastník hospodařit rozumně, bude schopen provoz vést dál.“

Pomocnou, či spíše záchranou ruku nechce hale podat ani zastupitel Miloslav Kubínek (ANO). Podle něj na to město zkrátka nemá peníze a převzetí haly tak vnímá jako risk, kterým by se ohrozil finanční chod města.



Naopak důrazně se o převzetí haly prosazovala Anna Caithamlová (Město pro vás). Přístup města ji v tomto směru zklamal. „Je škoda přijít o sportoviště, kterého se ve městě nedostává. Myslím, že do jiných sportovišť se během roku investuje spousta peněz a že by to zase až tolik rozpočet nezatížilo. Navíc je sportoviště na perfektním místě v centru města a byla by škoda o něj přijít,“ uvedla zastupitelka.



Ani další ze zastupitelů, Zdeněk Nejdl (ODS) nevidí převzetí haly jako problém, který by nutně musel město ruinovat. „Převzít halu je šance. Já bych se toho nebál, šel bych do toho a nikdy bych to tomuto zastupitelstvu nevyčítal,“ řekl spolu s návrhem, že město by po převzetí haly nemuselo závratné milionové částky investovat hned. „Stačilo by například první dva roky pouze přispívat na provoz, stejně jako je to v současnosti u jiných rakovnických sportovišť,“ navrhl bývalý starosta Nejdl.



Příspěvek na provoz ale město poskytuje pouze tomu, kdo hospodaří s majetkem města. O poskytnutí provozních dotací pro TJ TZ tak vedení Rakovníka v současnosti neuvažuje. Jde o soukromý subjekt.



Také Jan Švácha (Společně pro Rakovník) by návrh na převzetí haly do majetku města podpořil. „ Skutečně jsem pro, aby město halu převzalo. Do budoucna to vidím tak, že když se tak nestane, hala prostě spadne a uprostřed města bude ruina. A to je daleko větší ostuda, než jakou si dokážeme v tuto chvíli představit. A nakonec s halou město stejně bude muset něco dělat.“



Zchátralé haly uprostřed města se bojí i někteří Rakovničané. Muví se také o tom, že město o převzetí haly neusiluje hned z několika důvodů. Jedním z nejdiskutovanějších je ten, že pozemek v těsném sousedství městského plaveckého bazénu by se dal využít jako parkoviště pro návštěvníky budoucího aquaparku, který má po rekonstrukci plaveckého areálu na místě vyrůst do dvou let. Pro sportovní halu by to ale znamenalo konec.



Dlouhodobě se také mluví o výstavbě zcela nové moderně vybavené haly. Podle mnohých sportovců je to pro Rakovník myslitelná šance. Náklady na výstavbu nové haly jsou totiž odhadovány na výrazně nižší částku, než kolik by stála rekonstrukce haly stávající.



O stavbu nového zázemí se zasazuje například Radek Heger, zástupce rakovnického florbalového oddílu. Právě florbalistům totiž sportovní hala svými parametry a vybavením v podstatě neumožňuje jejich sport provozovat. Zázemí proto musí hledat jinde, za sportem tak často dojíždějí mimo Rakovník. „Situaci potřebujeme nutně vyřešit maximálně do tří let. Počítáme, že nová hala by mohla stát 20 až 25 milionů korun. Chtěli bychom ji zakomponovat do součásti nějakého většího sportovního areálu, nabízí se proto prostor 3. Základní školy v Rakovníku. Sloužila by i pro žáky, jsme zastánci maximálního využití. Jen florbalisté by ji využívali asi na 100 hodin měsíčně,“ konstatoval Radek Heger.



Na to zareagoval starosta Pavel Jenšovský: „ Změní-li se současný územní plán, přicházela by stavba nové haly v úvahu. Byl bych pro, aby se za těch zhruba vyčíslených 20 milionů hala postavila. V průběhu dvouleté výstavby bychom na tyto finance snad mohli dosáhnout. A toho, že by byla hala mimo městské centrum nevyužívaná a lidé do ní nechodili, se neobávám.“



Osud stávající sportovní haly tak zůstává dále nejistý a jeho další vývoj záleží zvláště na tom, zda majitel haly, sportovci i vedení města najdou nejen argumentační, ale i finanční rovnováhu.