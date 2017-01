Prioritou je pro Honzu zpěv

Rakovník – Mezi hosty kapely GRIPPEDS patřil na sobotním Reprezentačním plese ZUŠ Rakovník také třiadvacetiletý zpěvák Jan Staněk z Rakovníka, který aktuálně studuje na pražské konzervatoři.

Talentovaný zpěvák Jan StaněkFoto: Jana Elznicová

Vzpomínáš na léta strávená v ZUŠ Rakovník?J

Pro mě vždy byla druhým domovem i když sem tam vlastně začal chodit později nežli jiné děti. Ve chvíli, kdy jsem začal zpívat v kapele Grippeds. Do té doby jsem raději běhal venku s kamarády, než abych investoval čas do umění. V tom jsem se našel docela pozdě. Ale já se vlastně se Zuškou ještě zcela nerozloučil. Naše kapela 2ND (pop-rock) tam má už tři roky zkušebnu.

Vznikla tam přátelství?

Lidi v ZUŠce mám rád. S mnoha tamními pedagogy si dnes už tykám. Pravidelně třeba chodíme na společné výpravy na Vrch Louštín u Krušovic. Celé to organizuje učitel Leoš Janoušek. Je to akce určená speciálně pro přátele Základní umělecké školy v Rakovníku. Letos nás šlo na výšlap 29. prosince zhruba čtrnáct. Tentokrát se mi třeba podařilo vytáhnout i kytaristu Michala Nováka. Každý jde podle svého tempa. Na kopci se pak najíme a hlavně vykopáme poklad, který jsme tam uložili rok předtím a ukryjeme do země poklad nový.

Jaký?

Za sebe mohu prozradit, že jsem tam dal trsátko a ještě jednu životně důležitou drobnost (smích). Až jednou budu mít romantické rande na Louštíně, tak budu kopat.

Na konzervatoři jsi…

Třetím rokem. Středoškolské vzdělání jsem odstartoval nejprve ročním studiem na Průmyslové škole Emila Kolbena v Rakovníku. Pak jsem se rozhodl, že půjdu na rakovnické gymnázium. Chtěl jsem mít otevřenější cestu k případnému dalšímu vzdělání a ne být předem svázán určitým směrem. I když si dneska říkám, že bych se k technickému oboru docela rád vrátil. Třeba konstruktéři jsou dnes zaměstnavateli vyhledáváni. Možná bych se pak měl lépe než jako umělec (smích). Ale vážně. Po maturitě na gymnáziu jsem pak byl přijat na konzervatoř.

Jaké obory studuješ?

Hudebně dramatický obor (hudba, tanec, zpěv) se zaměřením na muzikál. Je to stejné jako s gymnáziem. Nechtěl jsem si zavřít cestu k herectví. Nejvíce ale stále preferuji zpěv.

Stíháš ještě jiné aktivity?

Mám rád šachy. Jednou do roka si jdu zahrát minigolf, který jsem kdysi hrával závodně. Píšu texty, hraji na kytaru.

Co rád posloucháš?

Rád si pustím jazz-pop , Stinga, poslední dobou také českou alternativní hudbu. Třeba kapelu Zrní. Mám rád kapelu REM. V podstatě je to široké spektrum muziky co poslouchám: devadesátá a osmdesátá léta. A snesu i muzikálovou hudbu.