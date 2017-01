Připili si originální whisky jako praví mafiáni

Rakovník – Svůj maturitní a absolventský ples v pátek v kulturním centru prožili žáci čtvrtého ročníku oboru informační technologie a žáci třetího ročníku oboru strojní mechanik a elektrikář silnoproud Střední průmyslové školy Emila Kolbena v Rakovníku.

Přítomní se rázem přenesli do Ameriky třicátých let mezi mafiány. K tomu se hlavní aktéři také náležitě ustrojili do černých a červených košil s motýlkem a kšandami.

Ples měl ještě jednu zvláštnost. Byl veskrze pánský. Ano, mezi maturanty ani absolventy nebyla ani jedna dívka. Tomu odpovídal chlapácký nástup a předtančení na stylizovanou hudbu třicátých let, které sestavila Kateřina Opatová: „Musela jsem ho k tomu přizpůsobit. Jindy choreografii postavím alespoň na několika dívkách, ale tady to nešlo. Byl to tvrdý oříšek, ale kluci nakonec zabrali a zvládli to."

Dívky ale na plese vůbec nechyběly. Daly o sobě vědět i tím, že při šerpování na parket létaly kromě mincí i apartní kousky dámského prádla. Následoval originální přípitek pravou whisky z malé lahve pro každého.