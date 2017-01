Přípravy vrcholily

Rakovník - "Musíme si vše vyzkoušet, od nástupu, předtančení a stužkování," řekla mezi prací studentům Tereza Kejlová, třídní učitelka maturantů oboru Informační technologie Střední průmyslové školy Emila Kolbena v Rakovníku.

Žáci oboru Informační technologie a Strojní mechanika elektrikář silnoproud už od včerejšího rána pilně připravovali svůj maturitní a závěrečný ples, který vypukl večer v 19 hodin. „Já jsem na dnešek ani nespala. Ale vše je to super. Moc mě překvapilo, jak kluci přípravu plesu zvládají. Jsem nervózní, aby se jim vše povedlo," zkonstatovala Tereza Kejlová.

Smíšené pocity měla třídní učitelka strojních mechaniků a elektrikářů Jitka Nechutná: „Na ples jsem se tři roky těšila, ale teď se ho trochu bojím. Je to můj první závěrečný ples. Nikdy jsem nedovedla třídu až do konce. Kluci jsou zlobiví a zároveň milí. Pracovalo se mi s nimi dobře. Budu na ně vzpomínat." Ples průmyslovky byl opravdu zvláštní a doslova pánský, protože v závěrečných ročnících není ani jedna dívka. Pánové si také zvolili patřičné téma: Mafie třicátých let v Americe.

S přípravami začali už na podzim a peníze na ples střádali už od prváku. Hlavními tahouny byli Štefan Hedüsh z třídy U3, Kristián Centek a Honza Prokop z C4. „Dohodnout se na společném plese nebyl problém. Já jsem přednesl klukům návrhy za naši třídu. Oni dva toho kolem plesu zařídili nejvíce," popisoval Štefan Hedüsh. Nechyběla ani hra o velmi lákavé ceny.

Studentům se podařilo najít dobré sponzory, takže návštěvníci plesu mohli vyhrát kromě jiného televizi nebo mikrovlnou troubu.