První se narodili chlapci Filip a Matyáš

Rakovník - První letošní miminko, které se narodilo v porodnici Masarykovy nemocnice v Rakovníku, je chlapec – Filip Amálio Havlíček. Narodil se 1. ledna ve 20.40 hodin. Šťastnými rodiči prvorozeného syna jsou Tereza a André Amálio Havlíčkovi. Tereza je z Chebu a André z Lisabonu, takže malý Filip bude s rodiči bydlet střídavě v Čechách a Portugalsku.

Proč se narodil právě v rakovnické porodnici, maminka Tereza vysvětlila jednoduše: „Hledali jsme úplně jinou filosofii porodů a nejvhodnější porodnici pro přirozený porod. Chtěla jsem rodit do vody, a to mi tady bylo umožněno. Jsem moc spokojená. Porod byl sice dlouhý a náročný, ale všichni kolem mě byli úžasní, takže jsme to zvládli. Stav nemocnice je skvělý."

A jak se potkali rodiče? Poznali se v Londýně při studiu na vysoké škole. Tereza je tanečnice a André herec a režisér. Že se Filip narodil jako první, bylo pro rodiče velkým překvapením. „Vůbec jsme to neplánovali a ani nás to nenapadlo. Přijeli jsme do porodnice už jednatřicátého a mysleli jsme, že to zvládneme do ohňostroje. Ale syn přišel na svět až prvního v 8.40 večer. Je to milé, máme z toho radost," popisovala maminka Tereza. Z miminka se těší i prarodiče a chystají se na něj podívat.

První miminko z okresu Rakovník nechalo na sebe docela dlouho čekat. Chlapeček Matyáš Trpišovský se narodil druhého ledna v 6.25 hodin ráno mamince Barboře Hrnčířové a tatínkovi Michalu Trpišovskému. Měřil 50 centimetrů a vážil 3,25 kilogramu. Šťastná rodina bydlí v Rakovníku na Zátiší. „Že se Matyáš narodí letos jako první, jsme vůbec nečekali a je to pro nás milým překvapením. Věděli jsme, že tu mělo v prosinci rodit asi osmdesát maminek, tak jsme si říkali, že to některá stihne hned po půlnoci. Matyáš se narodil bez komplikací přesně na den," řekla maminka Barbora.

Doma na něj čeká čtyřletá sestřička Terezka a moc se na bratra těší. „Ještě ho neviděla. Do porodnice jsme jeli ve tři ráno, to ještě spala. Ale vezmu ji sem hned odpoledne," prozradil tatínek Michal. Terezka slíbila, že bude mamince s miminkem pomáhat a až povyroste, že si s ním bude hrát. Zatím mu chtěla dát plyšáka.

Tatínek Michal je moc spokojený, že bude mít doma holčičku a chlapce. „Je to krásně vyrovnané, alespoň doma nebude přesilovka," prohlásil s úsměvem. Velkou radost z narození miminka mají i prarodiče a ostatní příbuzní a přátelé. Rodičům přicházela jedna gratulace za druhou.

A oběma rodičům a jejich rodinám blahopřeje ke zdravým dětem také redakce Rakovnického deníku a přeje jim hodně zdraví a spokojenosti nejen v roce 2017, ale i do dalších let.