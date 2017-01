Ráčci a muzikanti vytvořili živý betlém v Rakovníku

Rakovník – První Tříkrálová obchůzka, kterou muzikanti z kapely Hradní duo a jejich přátelé absolvovali v rakovnických ulicích, se uskutečnila v lednu 1994.

Začala tak jedna pěkná tradice, kdy chodí dodnes s písničkou koledovat do rakovnické nemocnice a do Domova Ráček. Nechtějí ale peníze na dobročinné úděly. Naopak. Nemocným dětem přinášejí dárky, které se jim každoročně podaří shromáždit díky sponzorům z řad přejících Rakovničanům, převážně podnikatelům.

Letošní koledování dostalo duchovnější ráz, a to díky živému betlému, který vytvořili před Městskou knihovnou v Rakovníku právě klienti Domova Ráček (stará se o mentálně a tělesně postiženou mládež a dospělé). Frontman kapely Hradní duo Milan Zimmermann se smíchem popsal: „Napsal jsem jakýsi scénář s tím, že jsem ho nechal hodně otevřený, aby dostala prostor improvizace, a to se povedlo."

Před knihovnu se přišel podívat mimo jiné také starosta města Pavel Jenšovský: „Líbilo se mi to už, když to Milan Zimmermann připravoval. Je to jako scénka moc pěkné a všichni to odehráli s laskavostí a krásou."

Ředitelka Domova Ráček Ilona Hrušková doplnila: „My jsme připravili sladký pletenec z vánočkového těsta, jablíčka, chléb. To vše dnes přineseme jako dárky do chléva k Ježíškovi v jesličkách."