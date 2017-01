Ráčci nazvali rok 2017: Rok laskavosti

Rakovník - Ilona Hrušková, ředitelka Domova Ráček, o.p.s. (stará se o mentálně a tělesně postiženou mládež a dospělé), si před pár dny z rukou starosty města Rakovníka Pavla Jenšovského a předsedy kulturní komise města Milana Zimmermanna převzala ocenění za vytváření a rozšiřování prostoru pro postižené lidi, daleko nad rámec svých povinností.

Zajímalo nás, jak se vlastně Ráčku v loňském roce dařilo. „Loňský rok jsme nazvali Rokem spokojenosti, a to se nám do puntíku vyplnilo, přestože ještě jeho začátek byl pro nás po finanční stránce dost nejistý," konstatovala Ilona Hrušková. Pak ale přišlo potvrzení, že díky penězům z projektu Evropské unie se podaří udržet v chodu dílničku a hned bylo veseleji. „Projekt pojede až do roku 2019, takže máme v tomto ohledu dobré vyhlídky. Získali jsme stabilitu. Něco si přivyděláme a například na stacionář dostáváme dotaci z ministerstva práce a sociálních věcí," nastínila Ilona Hrušková. Chválí si rovněž nové prostory u Husova náměstí, do kterých se přestěhoval obchůdek s výrobky Ráčků. „Lidé se tam naučili chodit. Jsou milí," uvedla Ilona Hrušková.

Změna přišla i ohledně bydlení v chráněném bytě s odlehčovací službou v domě na Pražské ulici. Třetí patro obývaly děti z Dětského domova v Novém Strašecí a vedení domova už tyto prostory nechtělo držet. „V průběhu roku jsme žádali město a stěhovali jsme tam dva naše klienty. Takže celé spodní patro zůstává nyní naší dílně," popsala Ilona Hrušková.

Mezi potěšující momenty řadí Ilona Hrušková návštěvy studentů Masarykovy obchodní akademie, kteří za Ráčky přicházejí na návštěvu po celý rok. „Přinesou sem nový, příjemný náboj, změnu," připomněla Ilona Hrušková.

Letošní rok nazvali Ráčci Rokem laskavosti. „Věříme, že rok 2017 bude laskavý nejen k nám, ale ke všem lidem," zdůraznila Ilona Hrušková. Kromě denního stacionáře a práce v sociálně terapeutické dílně bude vedení Ráčku i letos pořádat rehabilitační pobyty, výlety a vodácký tábor. „Máme pár pobytových akcí, které nesmí chybět, protože je naši klienti mají prostě rádi," uvedla Ilona Hrušková. V březnu se tedy chystají na Šumavu, v červnu na Slapy raftovat. „Tam už pojedeme po deváté. Už to berou tak, že jedou na svoji chalupu. Vše je tam pro ně důvěrně známé. A to je pro ně příjemný pocit," vysvětlila Hrušková. Do toho pak přijdou během roku různé vsuvky, jako červnová zahradní slavnost.

V současné době je v Ráčku 38 zapsaných klientů. Ale zdaleka ne všichni chodí do stacionáře každý den. Někteří přijdou jen jednou či dvakrát do týdne. „Pořád se sem ještě vejdeme. Zatím jsme se snažili vycházet vstříc všem, ale aktuálně máme stop stav. Je nás tu tak akorát, abychom v Ráčku udrželi rodinný ráz. Rovnováha stále ještě je," vysvětlila Ilona Hrušková.