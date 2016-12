Rakovničané budou moci získat kompostéry

Rakovník - Konec přeplněných kontejnerů s posekanou trávou a na podzim ještě plných větví. To si rakovnická radnice slibuje od pořízení kompostérů pro obyvatele Rakovníka žijících v domech se zahrádkou, kromě toho město také zakoupí štěpkovač. Radnice se tak rozhodla na základě odezvy v anketě, zároveň chce využít výhodnou dotaci na pořízení kompostérů.

Klobučané mají kompostéry zdarmaFoto: DENÍK/repro

Rakovničtí radní rozhodli i na základě došlých dotazníků pořídit osm set padesát kusů kompostérů, a to za částku přes dva miliony korun. Plastové nádoby následně budou zájemců zapůjčené zcela zdarma.

„Město žádá o dotaci ve výši téměř 2,4 miliony korun, přičemž spoluúčast města je zhruba 420 tisíc korun. Počítá se však s tím, že při samotné veřejné zakázce budou náklady na zakoupení kompostérů nižší," vysvětlila Alida Štulajterová, mluvčí radnice. Ta zároveň sdělila, že radní se rozhodli pro téměř dvojnásobný počet kompostérů proto, že jakmile se začnou zapůjčovat, počítá radnice s nárůstem dalších žadatelů.

„Máme v Rakovníku zhruba dva a půl tisíce obytných domů. Původně jsme uvažovali, že bychom zakoupili kompostéry pro padesát procent z nich. Nakonec jsme se i na základě ankety rozhodli, že nakoupíme dvojnásobek toho, kolik kladných odpovědí na úřad dorazilo," vysvětlil Miroslav Samaš (ANO), místostarosta města.

Kromě zpracování posekané trávy budou mít Rakovničané také možnost zpracovávat bioodpad v podobě větví. Radničtí radní se totiž rozhodli ke kompostérům zakoupit ještě štěpkovač.

„Štěpkovač by mohl být umístěný ve sběrném dvoře s tím, že zde by si jej mohli Rakovničané zapůjčit," doplnila informace mluvčí radnice Alida Štulajterová s tím, že radnice si od pořízení kompostérů a také štěpkovače slibuje úbytek bioodpadu v plastových kontejnerech. V rámci dotace získá město Rakovník také jednu knihobudku a podpoří tak projekt na sdílení knih, který už v Rakovníku funguje několik let díky Janu Mudrovi.

Města, obce a i kraje mají od počátku září možnost podávat žádosti o dotaci na ministerstvo životního prostředí. To právě dotuje pořízení kompostérů pětaosmdesáti procenty z celkových nákladů. Cílem ministerstva je ulevit možným černým skládkám v okolí měst a obcí. Navíc výhody domácího kompostování jsou zcela zásadní, neboť si lidé vyrobí organickou hmotu do půdy, které je v současné době všude nedostatek. Například v Sedlčanech, kde město provozuje pomocí svých technických služeb kompostárnu, zpracovali za loňský rok takřka tisíc tun přijatého bioodpadu. O následný kompost je však mezi místními lidmi takový zájem, že poptávka převyšuje nabídku.