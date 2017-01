Rakovnická porodnice hlásí rekordní počet narozených dětí

Rakovnicko – 796 dětí (šest dvojčat) při 792 porodech! To je počet miminek, který se v roce 2016 narodil v porodnici Masarykovy nemocnice v Rakovníku.

Narodila se tu i dvojčata Annabel a VáclavFoto: Lenka Sixtová



Primář gynekologicko porodnického oddělení Radek Poláček toto číslo pro Rakovnický deník okomentoval slovy: „Je to skvělé číslo. Rekord porodnice od roku 1984. Usilovali jsme o zvýšení počtu porodů nad šesti stovkovou hladinu, a to z toho důvodu, aby naše oddělení získalo akreditaci k výchově a vzdělávání lékařů po škole směrem k atestaci. To pro nás byla priorita a to se podařilo." Druhým dechem dodává, že byl personál oddělení rád za každý z těchto porodů. „To zřejmě naše rodičky ocenily, když viděly, že jsme skutečně rádi, že přišly přivést své dítě na svět k nám.. Snažíme se jim vyjít vstříc, aby se u nás cítily dobře."

Poté Radek Poláček zdůraznil, že vůbec největším zájmem lékařů a porodních asistentek je o to, aby byli při porodech trpěliví. „Abychom do nich zbytečně brzy léčebně nezasahovali. Abychom individuálně zvažovali u každé z žen její stav. "

A čísla jeho slova potvrzují: Spontánních porodů bylo 615 a císařských řezů jen 177. „Snažíme se k rodičkám chovat jako tomu bývalo dříve, kdy zkušení porodníci aplikovali vlastně stejné postupy. Tvrdili, že především musí být porodník trpělivý. Já si osobně myslím, že je to velká pravda," vysvětlil Radek Poláček.

Z celkového počtu narozených dětí se jednalo o 445 chlapců a 351 děvčat. Největší porodní váhu měl chlapeček 4750 gramů! Nejméně pak vážil chlapec 1420 gramů.Přímo z Rakovnicka se v Masarykově nemocnici narodilo v roce 2016 370 dětí. Rodit sem ale jezdí maminky i z mnoha dalších koutů naší země: například také z Prahy, Kladna, Rokycan, Plzně, Berouna, Chebu, Kolína, Liberce a nebo z okolí těchto měst. Vrchní sestra z novorozeneckého oddělení Alena Vitnerová doplnila: „Trvalé bydliště mají některé matky v Ostravě, Olomouci, Bratislavě, Košicích, ale přechodné bydliště je ve všech těchto případech v Praze."

Nejčastější chlapecká jména, která rodiče svým potomkům dávali jsou: 1. Jan, 2. Vojtěch 3. Jakub a Antonín

Nejčastější dívčí jména, která volili pak byly: 1. Anna, 2. Julie, 3. Ema.

Porodnicí ale zněla často i značně exotická jména. Chlapci odjížděli z rakovnické porodnice se jménem:Arpád, Anat, Assim, Konrád, Medard, Joppe, Cornelius, Ciprián, Kilián, Rafael, Joshua, Taras, Dionýz, Leonard, Barnabáš.

A dívky si do života nesou pojmenování: Eskarin, Krasomila, Zara, Jasmine, Mona, Inés, Zoe, Mila, Zoja, Dorothea, Háta, Constancia, Malvína, Loriana, Thea, Ilja, Mia.

Během roku zažil personál porodnice a novorozeneckého oddělení také řadu nezapomenutelných situací. Z těch dojemnějších připomněla pro Rakovnický deník Alena Vitnerová: „Určitě nezapomeneme například na jednu maminku s děťátkem z Prahy, která chtěla abychom jí věnovali froté osušku, do které jsme Josífka zabalili po porodu."

Připomeňme, že během posledního posledního zhruba roku a půl byly na oddělení přijaty nové sestry a porodní asistentky z vysokých škol. „Je to taková rarita, ale my dokonce musíme odmítat zájemkyně o práci, což se většinou jinde v republice neděje. V jiných nemocnicích je zdravotního personálu spíše nedostatek," upozornil Radek Poláček s tím, že se jedná vesměs o empatický a odborně zdatný personál. „Jsem s nimi moc spokojen."

Upozornil ale na fakt, že by potřebovali ještě spíše nějaké kolegy lékaře. „V tomto směru bychom určitě ještě brali nějakou posilu," doplnil Radek Poláček.

Když jsme se primáře Poláčka zeptali, zda si on vzpomene na nějakou zajímavost, která se v roce 2016 na jeho oddělení odehrála odpověděl: „Zajímavé mi přijde, že pokaždé, když se tu rodilo spontánně koncem pánevním, což není zase až tak obvyklé, tak vždycky vyšla služba na mě."