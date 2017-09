Rakovničtí gymnazisté se zúčastnili prestižní chemické akce

Rakovník /ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ – Pokud jste ve čtvrtek odpoledne potkali na rakovnickém Husově náměstí cyklistu s baterkami v ruce, buďte si jisti, že je nesháněl do dálkového ovládání. Byl to pravděpodobně jeden ze tří členů týmu Recyklojízdy, který kromě jiných měst zavítal také do Rakovníka.