Rakovničtí už mají rozpočet na příští rok. Schodek pokryje úvěr

Rakovník - Rakovničtí zastupitelé bez větších debat schválili rozpočet města pro příští rok. Město bude hospodařit se schodkem 115 milionů korun, který pokryje z přijatého dlouhodobého úvěru a dále z vlastních zdrojů. jedná se o financování rekonstrukce plaveckého bazénu. Podle opozičního zastupitele Zdeňka Nejdla (ODS) je rozpočet pro další rok málo ambiciózní.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: ČTK/ Petr Švancara

V letošním roce bude město Rakovník hospodařit se zhruba 413 miliony korun, příjmy se ale očekávají o 115 milionů nižší. Jak ale vysvětlila Lada Pidrmanová, vedoucí Ekonomické odboru Městského úřadu Rakovník, vysvětlila, že rozdíl mezi příjmy a výdaji, se kterým se počítá především kvůli financování rekonstrukce plaveckého bazénu, bude pokryt právě z přijatého dlouhodobého úvěru a dále pak z vlastních zdrojů města. Právě přestavba a znovuuvedení do provozu krytého plaveckého bazénu je hlavní investiční prioritou vedení města.

Podle bývalého starosty Zdeňka Nejdla (ODS) je dnes už schválený rozpočet pro příští rok 2017 málo ambiciózní. Uvítal by zařazení dalších investičních akcí. „Podle mého názoru je ten rozpočet málo ambiciózní, a to především i z důvodu, jak se v letošním roce daří naplňovat investice. Některé akce, které byly odborem výstavby naplánovány na letošní rok, se čerpání nakonec nesplní. Nyní je čerpání peněz na zhruba šedesáti, možná, podle posledních informací, na sedmdesáti procentech," řekl jako jediný v diskuzi Zdeněk Nejdl s tím, že by bylo vhodné zařadit do plánu další akce, když se městu ekonomicky daří.

„Je zde hromada věcí, které je potřeba v Rakovníku udělat," podotkl Zdeněk Nejdl.

Podle starosty města Pavla Jenšovského (ČSSD) má vedení města nyní nastavenou jinou filozofii, a to právě kvůli nutné rekonstrukci plaveckého bazénu.

„Musíme ke konci příštího roku zajistit, abychom na běžných účtech města měli kolem padesáti milionů korun s tím, že v tom následujícím roce očekáváme dofinancování bazénu," reagoval starosta města Pavel Jenšovský. Zároveň ještě zmínil, že ve chvíli, kdy bude na účtech dostatek peněz, zařadí město další investiční akce. Podobně jako tomu bylo v letošním roce, kdy město nechalo kompletně zrekonstruovat chodníky se zábradlím v Plzeňské ulici u zdejšího viaduktu.

ŽÁDNÉ PROVIZORIUM

Jak už jsme vás v průběhu minulého týdne na stránkách Rakovnického deníku informovali, vedení města se rozhodlo, že nebude schvalovat rozpočtové provizorium, ale předloží na prosincové zasedání zastupitelům „ostrý" návrh rozpočtu na příští rok.

„Vyhodnotili jsme si výhody a nevýhody obou systémů a vzhledem k tomu, že na účtech města zůstane zhruba padesát až šedesát milionů korun, tak nás v rozpočtu prakticky nic nemůže překvapit," řekl Pavel Jenšovský (ČSSD). Ten zároveň připomenul, že jedinou změnou tak bude schvalování dvou až tří rozpočtových opatření v úvodu roku, a to z důvodu, že město Rakovník by neznalo výši státního příspěvku na výkon státní správy či výši dotace na pěstounskou péči a podobně.

„To se bude poté muset schválit formou rozpočtového opatření," podotkl starosta města.

Jednou z výhod schválení rozpočtu je možnost investovat do projektů již od ledna.

Investiční akce

Rekonstrukce plaveckého bazénu 80 000 000 Kč

Rekonstrukce sběrného dvora 13 800 000 Kč

Prostor Na Sekyře před KÚ 11 000 000 Kč

RPS Dukelských hrdinů + Sport. ulice 8 900 000 Kč

Hřiště pro pozemní hokej 8 000 000 Kč

Zateplení čp. 120 OD 6 800 000 Kč

RPS Rakovník, sídliště Bendovka II. etapa 6 000 000 Kč

Rekonstrukce Tyršova koupaliště 5 800 000 Kč

Parkovací systém na náměstí 3 000 000 Kč

* Jedná se o návrh financování investičních akcí v roce 2017 přesahující částku 3 miliony korun. Zdroj: MěÚ Rakovník