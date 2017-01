Rakovník: bude muset město omezit vjezd do centra?

Rakovník - Město Rakovník by mělo do konce roku 2020 snížit limity škodlivých plynů z výfuků automobilů na pětaosmdesát procent hodnoty z roku 2011. Vedení radnice tak bude muset přijmout některá opatření, jak odradit řidiče od vjezdu do centra. Informovala o tom Alena Škoudlínová, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Rakovník.

dnes 15:41 SDÍLEJ:

"Výběrčí" budka - Husovo náměstíFoto: Nikola Brodňanová

Počet řidičů jedoucích do historického centra města Rakovník totiž neustále přibývá. Jak už Deník informoval, podle statistik radnice jen za období leden až srpen loňského roku projelo náměstím denně v průměru 1 750 automobilů, ve stejném období předloňského roku to bylo přitom průměrně 1 660 automobilů denně. Se vzrůstajícím počtem automobilů bojuje nejen město Rakovník, ale i další města. Alena Škoudlínová, vedoucí odboru životního prostředí, se pak na posledním jednání zastupitelů města při projednávání zprávy ke studii parkování v centru města nechala slyšet, že město Rakovník bude muset v budoucnu přijmout opatření ke snížení limitů škodlivých plynů od automobilů a přispět tak ke zkvalitnění ovzduší ve městě. „Nejedná se o můj názor, nebo našeho odboru. Existuje totiž Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Střední Čechy, byl již zpracován metodický pokyn a bylo vydáno i opatření obecné povahy ministerstvem životního prostředí, které nabylo účinnosti v červnu roku 2016," řekla Alena Škoudlínová. Právě opatření obecné povahy je podle Škoudlínové závazné a musí se jím řídit také město Rakovník. Vedoucí odboru pak zastupitelům sdělila, že Rakovník má za úkol snížit limity na pětaosmdesát procent hodnot z roku 2011. Jakým způsobem by k tomuto snížení mělo dojít, popsala ve zprávě, kterou mají zastupitelé k dispozici. Město Rakovník tak bude muset v následujících letech přijmout taková opatření, aby zkrátka odradilo řidiče od vjezdu do centra města. Tím by se snížil objem dopravy v centru. „Efektivní nástroje k uplatnění tohoto opatření jsou zejména zvýšená sazba za parkování v centru, snížení počtu parkovacích míst na nezbytně nutný počet, zóny s omezeným parkováním, rozšíření zón zákazů stání a zastavení, zvýšená kontrola dodržování příslušné regulace parkování. Zvýšit ochotu veřejnosti zaujmout kladné stanovisko k těmto omezením lze například zkvalitňováním služeb veřejné hromadné dopravy a budováním záchytných parkovišť s podporou pro dlouhodobé nebo krátkodobé stání," napsala Alena Škoudlínová ve zprávě s tím, že odbor životního prostředí tak nemá ke studii parkování, kde se počítá s modernizací závorového systému, námitky. Parkovací systém v centru Rakovníka se řeší již více jak třináct let. Až v první polovině minulého roku se podařilo najít mezi zastupiteli shodu a prosadit modernizaci současného závorového systému. Zatímco jeho příznivci tvrdí, že závory regulují dopravu na náměstí, podle odpůrců, a to zejména podnikatelů, kteří mají prodejny v centru města, právě závory jejich snažení znevýhodňuje před konkurencí na periferiích města.

Autor: Miroslav Elsnic