Rakovník moderní aplikace zatím nechystá

Rakovník - Nové moderní a chytré technologie už zdaleka nejsou jen doménou firem. Postupně je také zavádějí i města. Zatímco v Kolíně chystají v letošním roce několik vylepšení, v Rakovníku se musí občané spokojit se zřízením alespoň třech míst k připojení k internetu pro návštěvníky úřadu.

Rakovnickému deníku to řekla Alida Štulajterová, mluvčí radnice.

První chytrá aplikace by podle vedení úřadu mohla být zavedena při změně parkovacího systému v historickém centru města. O tom ale ještě není zdaleka rozhodnuto.

„Placení parkování pomocí aplikace v mobilu možná bude zpřístupněno po rekonstrukci závorového systému. V tuto chvíli to však nemohu stoprocentně potvrdit," reagovala pře časem na dotaz Deníku Alida Štulajterová.

Podle jejích slov se ani neuvažuje o rozšíření možnostech platby na úřadech prostřednictvím mobilních aplikací. Platit tak lidé musí buď v hotovosti, popřípadě platební kartou. Městské poplatky je možné zaplatit i bankovním převodem.

„Město by mělo snažit držet krok s dobou a využívat možností, které technika nabízí. Podle mne je to škoda. Lidé by to jistě ocenili, ušetří jim to spoustu času a zlepšila by se podle mne i komunikace mezi úřady a lidmi," řekl Karel Štefl z Rakovníka.

Ve městě fungují nyní tři takzvané free wi-fi hotspoty. Jedná se o místa, kde se mohou lidé zdarma připojit na internet. Síť je ovšem dostupná především v budovách úřadů.