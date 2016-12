Rakovník: přestavba sběrného dvora bude stát zhruba deset milionů. Začne v únoru

Rakovník - Po letech příprav vybralo město Rakovník firmu, která rozšíří a zmodernizuje sběrný dvůr. Díky přestavbě tak bude sběrný dvůr splňovat veškerou legislativu a navíc i usnadní třídění odpadu. Rekonstrukce bude stát necelých deset milionů korun. Občané tak musí počítat s omezeným provozem v době rekonstrukce. Deníku to řekla mluvčí radnice Alida Štulajterová.

Sběrný dvůr v Rakovníku by se měl dočkat rozšíření a rekonstrukceFoto: Deník/Miroslav Elsnic

Město Rakovník ovšem rozšíření sběrného dvora a také jeho modernizaci nebude platit v celé výši samo, jelikož se mu podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí, která by měla pokrýt polovinu nákladů.

„Projekt navýšení kapacit sběrného dvora byl v zásobníku projektů delší dobu. Rekonstrukci a rozšíření sběrný dvůr opravdu potřebuje a získání dotace nám s financováním velmi pomohlo," řekl starosta města Pavel Jenšovský (ČSSD).

Stavební práce by měly ve sběrném dvoře začít v únoru. „Dojde jistě k nějakému omezení provozu, ale jeho detaily budeme znát, až si firma převezme staveniště," reagovala na dotaz Deníku mluvčí Štulajterová.

Součástí rekonstrukce bude zpevnění povrchů, odvodnění a vybudování zázemí pro obsluhu v podobě obytného kontejneru. „Vznikne také nájezdová rampa a občanům se tak usnadní rozdělování odpadů do jednotlivých kontejnerů," doplnil místostarosta Miroslav Samaš. Samotná rekonstrukce sběrného dvora začne v únoru a dokončena bude do konce srpna. Po rekonstrukci se zvýší i roční kapacita sběrného dvora, a to ze současných 2500 tun na 3190 tun. Podle vedení rakovnické radnice mohlo město Rakovník obdržet vyšší dotaci od Státního fondu životního prostředí, ovšem s tím, že by město muselo zavést daleko přísnější podmínky v užívání sběrného dvora, ten by pak nesměly využívat například právnické osoby. Vedení radnice se proto rozhodlo, že provede rekonstrukci sběrného dvora s nižším podílem dotace, ale zůstane zachován současný provozní řád sběrný dvůr tak mohou obyvatelé Rakovníka využívat k likvidaci nebezpečného a velkoobjemového materiálu zdarma, firmy a obyvatelé z jiných obcí pak za poplatek.