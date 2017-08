Rekonstrukce bazénu snad začne ještě letos

Rakovník - Zanedlouho bude znám vítěz tendru na rekonstrukci městského plaveckého bazénu v Rakovníku. Do vypsané soutěže se přihlásily dvě firmy.

Pohled ze střechy na venkovní plavecký bazénFoto: Deník/Miroslav Elsnic

Začátkem září by mělo být rozhodnuto, což potvrdil rakovnický starosta Pavel Jenšovský. Práce na rekonstrukci plaveckého bazénu budou trvat osmnáct až dvacet měsíců.

„Když budu velmi optimistický, doufám, že do konce roku budeme schopni zahájit stavbu,“ řekl Pavel Jenšovský s dodatkem, že záleží na tom, jak rychle bude pracovat firma, která ve výběrovém řízení nakonec zvítězí.

Aktuální veřejná zakázka je ale už druhá v pořadí. Poprvé to totiž nevyšlo. Původní výběrové řízení bylo vypsáno loni, letos v březnu ale muselo být zrušeno. Jedna z firem se proti výsledkům odvolala, a tím plánované zahájení prací nabíralo další zpoždění.

„Týkalo se to použitých materiálů, některých výměr a podobně. To se ale stává, nějaké nejasnosti se u projektové dokumentace zpravidla najdou. Do stávající projektové dokumentace jsme ale zapracovali odpovědi na všechny dotazy, které byly v původní soutěži vzneseny. Takže budou-li se hlásit stejné firmy, neměly by už mít žádné pochybnosti,“ ujistil rakovnický starosta.

Maximální nabídková cena za obě etapy rekonstrukce, která slibuje přebudování areálu na menší aquapark, byla stanovena na bezmála 180 milionu korun bez DPH.