Revitalizace náměstí je opět na pořadu dne

Nové Strašecí - Prázdné chátrající budovy, psí výkaly, celkový nepořádek, neuspokojivá nabídka služeb a obchodů, Tak vyhlíží v současné době podle opozice Komenského náměstí v Novém Strašecí.

Proto navrhla na posledním zastupitelstvu jeho revitalizaci a přilehlých ulic Poděbradova, Čsl. Armády, Vítězslava Hálka a 28. října.

Území je přirozeným centrem města. Mělo by sloužit nejen jako obchodní a srdce Nového Strašecí, ale také jako oblíbené a vyhledávané místo k odpočinku.

„Stávající stav trvá řadu měsíců a stále eskaluje. Vzhledem k závažnosti situace navrhujeme zastupitelstvu připravit plán opatření k revitalizaci náměstí a přilehlých ulic, které povede k nápravě stávajícího stavu do června letošního roku," řekl Pavel Vaic (ODS).

Starosta Karel Filip (ČSSD) se proti tomu ohradil a chtěl uvést konkrétní případy nepořádku, výskytu psích výkalů a zchátralých budov. Se situací kolem exkrementů přítomné seznámil vrchní strážník Městské policie nové Strašecí Stanislav Jahelka.

„Problémy tu nějaké jsou, ale na Komenského náměstí je situace nejlepší. Horší je to u kostela, kde jsme střídavě umístili fotopast. Některé ulice jsou problémové, například Palackého, Tady spolupracujeme s občany. Místa kontrolujeme i v civilu."Budovy jsou obsazené podnikateli nebo slouží jako byty a postupně se opravují," uvedl.

Například stará radnice, kde sídlí základní umělecká škola, letos dostane novou střechu, budova radnice další nová okna. Chodníky se opravují postupně. Letos se počítá s výměnou některé dlažby na náměstí.

„Neevidujeme žádné stížnosti, kromě tohoto návrhu, Žádná budova není v tak špatném stavu, že by byla nebezpečná. Město nemůže zasahovat do práv vlastníků, pokud neporuší platné předpisy," konstatoval Jiří Tláskal.

Podle Jiřího Vernera (Závislí NS) je materiál směřován také trochu jinak. „Vidíme v centru problém a dáváme ho na stůl. Není to jen o zametených chodnících. Bavil se někdo s místními podnikateli? Zamyslel se někdo nad tím, že by měl změnit systém parkování? Ptal se někdo občanů, jak by si představovali centrum?" přednesl otázky Jiří Verner.

Obyvatelům se podle něj centrum města nelíbí. „Tak pojďme tento návrh schválit. Ať se jím rada zabývá. Je jen na ní, jestli vytvoří komisi. Velmi rád se budu angažovat," dodal Verner.

Umírání center měst je podle Jana Bureše (Město pro rodinu) celorepublikový problém, který nemůžeme zastavit, protože si lidé zvykli nakupovat ve velkých centrech.

„Jsem pro revitalizaci náměstí, ale pro tento návrh hlasovat nebudu, kvůli tomu jak je navržena důvodová zpráva. Pro návrh, aby byla zřízená komise, ano," zkonstatoval Bureš.

Důvodová zpráva totiž neobsahovala žádné konkrétní návrhy.

„Máte nějaký nápad, například, že zřídíme fond na opravu fasád, nebo že budeme podnikatelům platit prodavačky, aby tu byly obchody. Máte nějaké další konkrétní pobídky? Jestli ne, pro tuto zprávu hlasovat nebudu," přidal se Jan Bechyně (Město pro rodinu).

Důvodovou zprávu jako obviňující bral rovněž starosta Karel Filip, který předložil protinávrh s ustanovením komise zastupitelstvem pro revitalizaci Komenského náměstí a přilehlých ulic. Ten byl přijat. Opozice se zdržela hlasování.