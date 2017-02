Revitalizace sídliště je zbytečná, tvrdí opozice

Rakovník - Funkce koordinátora? To je nový zvyk? Kritizovali rakovničtí opoziční zastupitelé funkci Miloslava Kubínka (ANO), radního a zastupitele, který měl na starost přípravy rekonstrukce sídliště Zátiší v Rakovníku a který v této lokalitě i bydlí. Vedení radnice funkci obhajuje tím, že bylo daleko snazší se domluvit s tamními obyvateli na změnách.

Rakovnický opoziční zastupitel Miroslav Koloc (Město pro vás).Foto: DENÍK/Miroslav Elsnic

Na schválení funkce koordinátora upozornil na posledním zasedání opoziční Ivo Trešl (Město pro vás) s tím, zda město neuvažuje také o jeho zřízení při dalších revitalizacích sídlišť. Tomu se také nelíbilo odvolání koordinátora Miloslava Kubínka ke Krajskému úřadu Středočeského kraje kvůli umístění chodníku.

„Byl jsem pověřen zástupci domu, abych přednášel připomínky na městský úřad. Projektant vedl chodník po pravé straně, a v poslední části jej udělal po straně levé. Naprosto nelogická a nesmyslná záležitost. Proto jsem podal odvolání na krajský úřad, kde bylo zjištěno celkem třináct pochybení," hájil se Miloslav Kubínek.

„Lidé byli od počátku přesvědčeni, že má vést tudy, kudy následně prosazoval pan Kubínek. Bylo několik sezení společenství bytových domů, nemyslím si, že je to urputnost pana Kubínka, pouze přenášel přání," přidal se na stranu Miloslava Kubínka spolustraník a místostarosta Rakovníka Miroslav Samaš.

„Budeme v Rakovníku s funkcí koordinátora i nadále pokračovat? Máme dobré zkušenosti. Například paní Kašová bydlí na Bendovce, je radní a zastupitelkou, má tak výborné předpoklady," narážel Ivo Trešl na rozhodnutí rady města.

Místostarosta Rakovníka Miroslav Samaš se následně nechal slyšet, že rozhodně je vždy lepší, když na úřad dorazí člověk s konkrétním vyjednaným návrhem, než když se řeší každá bytová samospráva zvláště. „Je to efektivnější," dodal Miroslav Samaš.

Opozice se také pustila do kritiky záměru revitalizovat sídliště Zátiší. Podle lídra hnutí Město pro vás Miroslava Koloce není pravda tvrzení, které Miloslav Kubínek v průběhu několikrát na zastupitelstvu města zmiňoval, že sídliště Zátiší je co se týče investic města opomíjené.

„Pan Kubínek dlouhodobě prosazuje názor, že sídliště Zátiší je městem dlouhodobě podceňováno. Není to pravda. Za posledních deset let město investovalo do sídliště 15,5 milionu korun. Do sídliště Klicperova pak částku 12,8 milionu korun, do sídliště Pod Nemocnicí pak 19 milionů korun. Pokud radní města dělá nestandardní a neekonomická rozhodnutí, mělo by to být k zamyšlení, zda má dále setrvávat v radě města," nechal se slyšet v diskuzi Miroslav Koloc.

Projekt na revitalizaci sídliště Zátiší je již v současné době podle vedoucího stavebního úřadu Františka Staňka připraven k realizaci.