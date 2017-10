Revizi komínů by neměli lidé podceňovat

Rakovnicko - Ta by měla být provedena alespoň jednou ročně, a to od kominíka s náležitým oprávněním, pokud lidé topí pevnými palivy, pak dokonce třikrát do roka. Některé úkony sice může majitel komínu, kotle či plynového topidla provést sám, aby komín správně a bezpečně fungoval, je ovšem kontrola odborníka nezbytně nutná.

To většina lidí podceňuje. Netuší přitom ale, jak velké riziko tím podstupuje. Nejenže mohou sáhnout hluboko do kapsy v případě desetitisícové až statisícové pokuty při neprovedení revize, svým chováním ohrožují bezpečnost svoji i okolí. Pokud revizi nemají, nemusí jim v případě požáru pojišťovna vyplatit ani korunu. Požárů souvisejících s topidly a komíny registrují hasiči za zimu stovky. Podle odborníků patří mezi nejčastější příčiny jejich vzniku nesprávná obsluha kotle či umístění hořlavých látek v jeho blízkosti, manipulace se žhavým popelem, dále zazděný trám v komíně, velmi častou příčinou vzniku požáru jsou také jiskry z komína nebo vznícení sazí. Bezkonkurečně nejvíce požárů vznikne právě v komíně. Například za loňskou topnou sezonu vzniklo vznícením nevyčištěných sazí pětaosmdesát procent ze zmiňovaných požárů. ČTĚTE TAKÉ: Silný vítr zaměstnal hasiče i energetiky, nejvíc výjezdů bylo na Příbramsku Jen za minulý rok v České republice vzniklo celkem 1052 požárů způsobených nevyhovujícím technickým stavem komínu. Ve třetině případů se potom plameny ohně rozšířili i mimo prostor komína, a napáchaly tak škodu přesahující 51 milionů korun. Přitom se podobným událostem dá snadno předejít. Pravidelná kontrola vychází na několik stovek korun ročně a může zachránit lidský život. Zvlášť v případě plynových kotlů, u kterých o nutnosti kontroly kvůli zanesení ví jen málokdo.

Někteří lidé si ale riziko uvědomují a ke komínům si pravidelně zvou odborníky. Jedním z nich je i Lubomír Pavlíček z Rakovníka. Bydlí v rodinném domě a na údržbu komína dbá. „Zrovna minulý rok jsem si nechal od kominíka udělat novou revizi komína. Nemůžu si stěžovat,“ pochvaloval si. Jiní ale na doporučení kominických mistrů příliš nedbají. Důvody jsou prosté. Často hraje svoji roli jen nedbalost či časová vytíženost. Záleží také na stáří rodinných objektů. Čím starší dům, tím více úprav vyžaduje a každoroční kontrola komína se mezi nimi může snadno opomenout. ČTĚTE TAKÉ: Start kotlíkových dotací přinesl nápor zájemců. Nebudou se tlačit ve frontách? „Bydlím s rodinou ve skoro sto let starém domě, kde jakákoli údržba vyjde na tisíce korun. A abych se přiznal, ani nevím, zda má náš komín platnou revizi. Stejné je to s pravidelnou údržbou, kterou by si komín sice zasloužil, ale nedostává se nám na ní ani času, ani financí. Momentálně řeším urgentní opravu sklepa. Snad se po něm dostane řada i na komín,“ uvedl další z oslovených Rakovničanů. Že ale není dobré pravidelné kontroly komínů a topných zařízení podceňovat, se shodují nejen hasiči, ale také kominíci. Obě dvě profese totiž moc dobře vědí, jak vypadají následky zanedbané péče. V mnoha případech končí tragicky. Jak tomu předejít a jak se správně starat o svůj kotel i komín proto v následujícím rozhovoru poradí Diana Staňková, majitelka rakovnického kominictví a také jedna ze tří ženských zástupkyň kominického cechu ve Středočeském kraji. ČTĚTE TAKÉ: FOTO: Jediné bliknutí vozu a tajní policisté skoro stříleli Pravidelná údržba může zachránit život, říká kominice Diana Staňková Diana Staňková, majitelka rakovnického kominictví a také jedna ze tří ženských zástupkyň kominického cechu ve Středočeském kraji. Začala topná sezona. Jak se tedy správně starat o komín a co určitě nezanedbat? Ještě před topnou sezonou doporučuji vyčistit kouřovod a zkontrolovat komín, aby bylo vše připravené a hlavně průchozí. A samozřejmě topit pouze předepsanými palivy. Pokud jde o dřevo, často se stává, že lidé topí mokrým dříví, což není dobře, protože právě tím si kotel zanáší. U plynových spotřebičů je kontrola průchodnosti také důležitá, protože i spalinové cesty se mohou zanést. Spoustu lidí o tom ale neví a potom se diví. Následkem může být i otrava oxidem uhelnatým, která bohužel často končí až smrtí. Proto doporučujeme detektory, které na toto nebezpečí dokážou včas upozornit zvukovým signálem. Ty nejobyčejnější na baterky se dají koupit za pár korun. Kdy je tedy nejlepší zavolat odborníka a nechat si vše zkontrolovat? Pravidelně se nám v kanceláři rozezvučí telefon, jakmile se trochu ochladí. Přesto je mnohem lepší, pro nás, i pro zákazníky, aby s kontrolami začali už v létě. Kdyby se totiž náhodou zjistily nějaké závady, tak je čas na to, aby se s nimi ještě dalo něco udělat. Jakmile je ale nechají na dobu, kdy je vzhledem k počasí nutné topit každý den, může je jednodenní výpadek nemile překvapit. Každoročně máme nejvíc práce v září a teď v říjnu. Ještě dodám, že komín na pevná paliva, která má objem do 50 kW výkonu spotřebiče si mohou lidé vyčistit sami a nás si pak pozvat už jen na kontrolu. Je prý rozdíl mezi revizí a kontrolou. Můžete říct, jaký? Je pravda, že si tyto pojmy lidé hodně pletou. Revize platí do doby, než se na komíně udělá nějaká změna. Jako je třeba výměna spotřebiče nebo vyvložkování komína. Nutná je také v případě, že by došlo k požáru od sazí. Jinak ale může platit klidně desítky let. Na základě její platnosti je ale nutné dělat každoroční kontroly. ČTĚTE TAKÉ: Dorostenci SK Rakovník zažili povedené kolo

