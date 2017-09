Růžová barva v potoce. Záměr, či nehoda?

Rakovník /OBRAZEM/ – Kdo ve středu dopoledne v místech Sportovní ulice či před Úřadem práce procházel kolem Rakovnického potoka, mohl být překvapen změnou barvy jeho vody. Kvůli růžovým a oranžovým skvrnám neznámého původu byli do míst přivoláni hasiči i laboratorní pracovníci.

Mluvčí středočeských hasičů potvrdil, že látka ve vodě by neměla být ropného původu.Foto: Deník / Koděrová Kristýna

Ti by měli do týdne odhalit původ barvy. „S největší pravděpodobností se jednalo o vylitou interiérovou růžovou barvu, která se přes kanalizační systém dostala do potoka. Rozhodně nešlo o barvu ropného původu,“ uvedl mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. Zda šlo o úmysl, jako v nedávném případu červené barvy ve vodách Vltavy, či nehodu, nyní vyšetřují policisté.