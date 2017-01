Rybář přišel o vybavení

Sýkořice – Do obytného vozu značky Avia se vloupal zloděj.

Událost oznámil roztockým policistům v pondělí před třetí hodinou odpolední třiašedesátiletý okradený muž. Bohužel časové rozpětí toho, kdy se někdo do karavanu dostal, je delší. Konkrétně od čtyř hodin odpoledních 20. prosince do jedné hodiny odpolední 9. ledna. Hledat tak případné svědky by mohlo být pro policii složité.

Přesto je třeba se o to pokusit a našim čtenářům předat několik konkrétních údajů. Především pak ten, že avie byla zaparkována na pozemku před chatou v rekreační osadě zvané Seton.

Mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová pro Rakovnický deník popsala: „Neznámý pachatel se dostal do kabiny vozu, vymontoval těsnící gumu čelního skla, které vyndal." Zmizelo osm rybářských prutů s navijákem, takzvaný sumcový prut s navijákem, rybářský stan, rybářské křeslo. Dále osm držáků na prut a dva kusy rybářských podběráků."

Škoda byla vyčíslena na částku okolo třiceti tisíc korun.