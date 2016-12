Ryby mají každý týden nejen o Vánocích

Rakovník - Když se uprostřed školní jídelny 3. Základní školy objeví velká káď s kapry, obležená dětmi, je jasné, že jsou Vánoce za dveřmi a že je tu další Kaprování. Při něm se jako vždy setkali rodiče, žáci i učitelé a zaměstnanci jídelny. A protože k Vánocům patří nejen ryba, na děti tu čekalo ještě vykrajování perníčků. Pustily se s chutí do díla, některé i s rodiči. Perníčky chutnaly výborně, kuchařky je totiž hned upekly v troubě.



A kuchařky pokaždé připraví něco dobrého a hlavně rybího. Letos si všichni pochutnávali na bílé mořské rybě talápii po mlynářsku, obalené v mouce s bylinkami, na lososových nugetech, kuřecích řízcích, na chlebíčcích s bramborovým nebo lososovým salátem. Jako moučník se podával čokoládový muffin s kokosem a jogurtová mistička.

„Jídla jsme vybírali podle toho, co mají děti rády," vysvětlovala vedoucí kuchyně Jana Michálková. A ryby se na trojce opravdu jí. Děti je dostávají během roku pravidelně každý týden nebo ob týden.

„Nejraději ji mají klasicky obalenou, ale pochutnají si i na rybě zapečené se zeleninou, nebo jen na másle a bylinkách," popisovala Jana Michálková. Malí strávníci si sice museli na ryby zkraje trochu zvykat, ale jejich obliba stoupá. Zjišťují, že ryba na talíři není nic špatného. Chodí si i přidávat. Naposledy ochutnali kapří karbanátky. Byly výborné, bez kostí.

Kromě ryb jídelna nabízí i další zdravé potraviny. Například se děti naučily jíst kuskus, už se neptají, co to je. Dostávají ho jako hlavní jídlo i jako přílohu. Ani luštěniny tady nejsou tabu. Kuchařky je připravují jako směsi. „Jídlo z jedné luštěniny, například hrachová kaše, už je pomalu přežitek. Ale když se luštěniny namíchají do směsi, přidá se k nim zelenina a vypadá to úplně jinak, děti je sní dobře," uváděla Michálková.

Kuchařky jdou na děti zkrátka oklikou a dokážou například luštěniny „schovat" i do polévky z vývaru. Děti většinou dobře jí jídla, na která jsou zvyklé už z domova. „Ale nejhorší je, že doma se už skoro nevaří. My pak musíme na některá jídla děti horko těžko zvykat," uzavřela Michálková.