S novými tanci míří na mistrovství světa

Rakovník - Nové mistrovské choreografie představily tanečnice dětské country taneční skupiny Lentilky, která tančí už mnoho let při Domu dětí a mládeže v Rakovníku, na tradičním společném country bále na konci roku v Domě osvěty v Rakovníku. Lentilky totiž míří na další mistrovství světa v Couple a line dance. To se tentokrát uskuteční za pár dní v Liberci v kongresovém centru.

Tanečnice zabojují jako jednotlivci ve dvou kategoriích, a to v té mladší od 10 do 13 let zvané social a v té nejstarší zvané newcomer, kde své úspěchy z předešlých let budou obhajovat ty nejzkušenější tanečnice. V obou kategoriích budou soutěžit také jako týmy, které jsou výsadou rakovnických tanečníků.

Představené choreografie jsou společným dílem Lentilek pod vedením Petry Truhlářové a Evy Truksové.

„Na mistrovství světa do Liberce pojede celkem dvacet Lentilek. V první kategorii jako jednotlivci zatančí celkem tři tance a v té nejstarší opět jako jednotlivci zatančí šest tanců. Dále budou následovat line dance v týmech. Kromě toho máme ještě jedno želízko v ohni, a to Alžbětu Novákovou v kategorii moderní line dance," vypočítávala Petra Truhlářová.

Dlužno ještě dodat, že se Lentilky na mistrovství světa připravují již celý rok. Kvalifikovaly se v Německu, Rakousku a doma v Písku. Poslední zkoušku měly včera v klubu mládeže. Na mistrovství světa v line dance v Liberci odjíždějí už 2. ledna. Tančit budou až do osmého, proto jim držme palce.

Kromě choreografií v line dance dívky na countrybále předvedly ještě choreografii plnou energie v cloggingu (stepu). K tomuto stylu se po letech samy dívky vrátily a choreografie sestavily už ostřílené a nejstarší tanečnice sestry Kristýna a Nikola Molendovy a Martina Holá.

Kromě představení už zmiňovaných choreografií si na tradičním country bále na konci roku mohli zatančit úplně všichni. Do tance hrála kapela Hon na medvídka.

Volný tanec střídaly řízené country tance v kruhu, v koloně či ve čtverylkách pod vedením zkušeného coolera Blanky Pšenčné. Tančili hlavně Lentilky a jejich rodiče, což je právě smyslem celého countrybálu. V poslední čtvrtině nastoupily na parket Mafinky, maminky a fanynky Lentilek, které tančí line dance každé úterý večer v klubu mládeže. Po nich parket ještě doplnili členové country taneční skupiny Hašlerka.