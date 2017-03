Samuraj cvičil strážníky v bojovém umění

Rakovník - Jeden z posledních žijících samurajů, sedmasemdesátiletý Tanaka Koshiro, předvedl rakovnickým policistům a strážníkům ukázky svého bojové umění.

Velitel Městské policie Rakovník Jaromír Nový k tomu řekl: „Tento veterán bojů v Afghánistánu učí speciální složky po celém světě. Vojáky a policisty. Setkání s ním zprostředkoval můj bývalý kolega Filip Rubínek."

V roce 1991 byl Tanaka Koshiro stanoven do funkce velmistr, založil školu a vylepšil styl svého rodu o zkušenosti z války. „Protože dnes samurajové již v Japonsku nejsou, mistr Tanaka Koshiro se je vydal hledat do jiných zemí a prý uvažuje o možném otevření další pobočky v České republice," upozornil Jaromír Nový.Jedinečného výcviku v Rakovníku se zúčastnila zhruba dvacítka vybraných lidí. „Byly zde předvedeny vybrané techniky, například obrana proti útoku nožem nebo úderu tyčí. Byl to jedinečný a určitě přínosný zážitek, " popsal Nový.



Tanaka Koshiro měl také možnost prohlédnout si rakovnický pivovar. „Ten se mu moc líbil, stejně jako naše město. Prý by sem rád vrátil," uvedl Jaromír Nový a přidal jednu zajímavost: „Velmistr chodí spát každý den okolo třiadvacáté hodiny a vstává už u půl třetí ráno s tím, že hodinu medituje, hodinu provádí protažení a rozcvičení a poté je připraven vykročit do nového dne."

Dodejme ještě, že Tanaka Koshiro žije v Tokiu. Rodina velmistra patřila v historii k velmi bohatým a významným samurajským rodům, proto se u ní zachovala výuka bojových umění po staletí. Tanaka mimo jiné v USA učí jednotky Rangers, S.W.A.T., v Thaisku protidrogovou národní jednotku, v Kuwaitu Gracie akademy a v Tibetu jím má Dalajláma vyškolenou ochranku.