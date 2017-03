Schopných absolventů odborných škol je málo

Rakovnicko - Sehnat odborníka v technických oborech, řemeslníka, nebo technika v zemědělské prvovýrobě není dnes pro zaměstnavatele jednoduché. Proto firmy oslovují školy i učiliště s žádostí o absolventy v daném oboru.

Těch ale bývá málo a většina schopných už míří do konkrétních firem, nebo si je zaměstnavatelé zajišťují již při školní praxi. Proto sehnat dnes šikovného řemeslníka je nadlidský úkol a jako technici v zemědělství dnes většinou pracují lidé středního a staršího věku, i když na Rakovnicku působí střední zemědělská škola. V oboru agropodnikání se zhruba padesát procent absolventů vrací zpět do zemědělství na rodinné statky, nebo do zemědělských podniků, kde jsou vázáni a již tam vykonávají praxe během studia.

Zhruba pětadvacet procent, a to i v ostatních oborech, jde studovat vysokou školu a zbylých pětadvacet procent absolventů školu vystudovalo proto, aby získali maturitu, a teprve se rozhodují, co dál. „Proto je volných techniků, kteří by nastoupili do zemědělské prvovýroby, nedostatek, i když se s mnohými absolventy setkávám v praxi," uvedl ředitel Střední zemědělské školy v Rakovníku Ivan Kup.

„Nabídl jsem zemědělským firmám na Rakovnicku, že v případě potřeby techniků se mohou na nás obrátit. Můžeme jim studenty vytipovat. Pak by studenti mohli s firmami spolupracovat v rámci praxí a tím by se navzájem poznali. Je tu i případná možnost finanční podpory," říká ředitel. To bohužel zatím moc nefunguje.

Zemědělci s žádostí o absolventy školu oslovují minimálně.

Ve hře je i příprava chmelařů a tím pádem i zavedení studijního oboru chmelařství. Rakovničtí jednali s vedením Střední zemědělské školy a obchodní akademie v Žatci, stejně jako se senátorkou Zdeňkou Hamousovou. Ale podle ředitele Kupa je lepší, když studenti získají znalosti ze všech oborů zemědělské výroby

„Dál by si technika v daném oboru měla vychovat firma. Navíc potřeba chmelařů je velmi omezená, tak tři, čtyři za rok, takže na chmelařství nelze stavět celý obor," mínil Kup.

Velká poptávka je na pracovním trhu po absolventech strojních oborů. Například ze Střední průmyslové školy Emila Kolbena v Rakovníku vychází každý rok padesát až sedmdesát žáků a jejich počet stále roste. Zhruba polovina až dvě třetiny odcházejí do praxe, zbytek studuje dále většinou v technických oborech. „Vychováváme budoucí konstruktéry a další technické pracovníky, v učňovských oborech pak elektrikáře, strojní zámečníky a obráběče. Firmám můžeme doporučit žáky, kteří jim po odborné a dalších stránkách budou vyhovovat," řekl ředitel školy Jan Jirátko. Školu už řadu let oslovují firmy s žádostí o absolventy a to nejen z okolí, ale i ze vzdálenějších regionů.

Ze Středního odborného učiliště Nové Strašecí každý rok vychází 40 opravářů zemědělských strojů, 20 automechaniků a 10 zahradníků. Řada z nich pokračuje v nástavbovém studiu, ostatní si velmi snadno najdou zaměstnání. „Bezesporu má na tom velkou zásluhu jejich univerzální příprava, řidičské průkazy a svářečské průkazy u technických oborů, které v průběhu studia získávají. O žádném z našich absolventů se nedá říct, že by se neuplatnil na trhu práce, i když někteří nakonec skončí v jiné sféře," uváděl ředitel učiliště Jan Nechutný.

Školu s žádostí o absolventy vždy oslovovaly firmy z regionu. V posledních letech ji stále častěji kontaktují i firmy z větší vzdálenosti. „Všem vycházíme vstříc, ale snažím se jim vysvětlit, že pokud chtějí dostatek kvalitních pracovníků, měly by nám pomoci informovat již žáky základních škol a jejich rodiče o tom, že řemeslo má nejen stále, ale čím dál tím více zlaté dno," konstatoval Jan Nechutný.

Střední integrovanou školu v Rakovníku opustilo za poslední tři roky 235 absolventů. Polovina pokračovala v nástavbovém studiu a polovina mířila do oborů, které vystudovali. „Nyní je velká poptávka ze strany zaměstnavatelů o žáky oboru zedník, kominík a kuchař-číšník. Firmy nás mnohdy oslovují, zájem projevují i firmy z jiných regionů, například z Plzeňska a Berounska, kde s žáky pracujeme v rámci praxe na různých zakázkách," řekla Ilona Musilová z ISŠ Rakovník. Zaměstnání většinou žáci seženou již při praxi ve firmách. Stipendia dostávají pouze žáci učebního oboru zedník a kominík. Tyto dva obory finančně podporuje Středočeský kraj. Absolventů bez práce podle údajů Úřadu práce v Rakovníku je jen minimální počet.