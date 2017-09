Seniorům pomáhá speciální taxi, jezdí ale jen po Rakovníku

Rakovník - Dopravit se na nákupy nebo k lékaři může být pro starší občany problém. Zvlášť, když sami již řídit auto nemohou a ve svém okolí nemají nikoho, kdo by je odvezl. Tento problém částečně řeší takzvaná senior taxi – zpoplatněná služba určená především starým a invalidním lidem. V Rakovníku začalo speciální městské taxi jezdit od podzimu minulého roku.

Senior taxi. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Pavel Sonnek

Služba se jmenuje Senior expres a využívat ji mohou občané starší 65 let nebo držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, kteří mají hlášený trvalý pobyt v Rakovníku. Řidič ve speciálně označené Škodě Roomster ale nezaveze seniory dál, než kam sahají hranice města.



„Senior expres jezdí pouze po městě. Cena jedné jízdy je 20 korun a jeden žadatel může tuto službu využívat šestkrát v měsíci. Stačí si ji telefonicky objednat, a to vždy v pracovní dny od osmé do dvanácté hodiny, minimálně jeden den předem a maximálně jeden pracovní týden předem,“ vysvětlila pravidla služby mluvčí radnice Alida Štulajterová s tím, že po zavedení taxi služby byl nárůst zájmu seniorů postupný, ale dnes už ho občané využívají zcela běžně.



To například v Novém Strašecí o podobnou službu podle slov starosty Karla Filipa zájem není. Proto ji tamní vedení města v dohledné době zavést nehodlá.

Zájem o službu Senior expres ale projevují také lidé v menších obcích na Rakovnicku, odkud je doprava do centra v mnoha případech ještě komplikovanější. „Ano, obrací se na nás také občané okolních obcí, zda bychom nezačali vyjíždět i mimo Rakovník. V současné době to ale vzhledem k finanční náročnosti provozu neuskutečníme. Vyloučené to ale není,“ dodala rakovnická mluvčí.



Mnohým seniorům však „pouhý“ odvoz na místo nestačí, potřebují k sobě doprovod. Městské taxi ho v nabídce nemá, řidič osoby na smluvené místo pouze dopraví, ale nedoprovází je. Tím se služba liší od té, kterou v rámci fakultativních služeb nabízí většina domovů seniorů na Rakovnicku.



K dispozici je například klientům v Domově Na Zátiší. Vlastními auty a s doprovodem sociálních pracovníků si staří lidé pohodlně obstarají vše, co momentálně potřebují. Nejčastěji jsou to cesty k lékaři, ale třeba také na hřbitov, poštu nebo do banky. Klienty by dle ceníku měl odvoz vyjít na 6 korun za kilometr v případě vozu Peugeot a 8 korun za kilometr s vozem Ford.



„Máme ale takovou dohodu, že po Rakovníku klientům žádný poplatek neúčtujeme. Když potřebují třeba na poštu, pověřený doprovod jde s nimi, zařídí vše potřebné a klienta to nic nestojí. Mimo město už by to bylo jiné, ale tyto jízdy jsou opravdu okrajové záležitosti, které dokáží zařídit rodinní příslušníci,“ popisovala situaci v rakovnickém Domově pro seniory sociální pracovnice Hana Riegerová. „Klienti domova si ale oblíbili i službu Senior expres, se kterou přišlo město. Prostřednictvím letáčků jsme jim zajistili číslo na řidiče a oni si ho sami dokáží objednat,“ doplnila Hana Riegerová.



Jiné je to ale například v Domově Kolešovice. Městkou službu tam klienti využívat nemohou a ani nemusí. Jak uvedla ředitelka domova Taťána Čížková, klienty tam dopraví v podstatě kamkoli, kam si přejí. „Snažíme se jim vyjít vstříc. Cesty k lékaři a na úřady jsou v rámci služeb a klienti si je neplatí. Poštu máme přímo v obci kousek od Domova, takže vyřídit vše potřebné tam klientům chodí naše pracovnice,“ vysvětlovala ředitelka kolešovického Domova. „Vozit se nechávají také za rodinou, ale měli jsme tu třeba cestu na abiturientský večírek. To už jde o soukromé události, které jsou zpoplatněné,“ doplnila Taťána Čížková.



Jejich cena se pohybuje do deseti korun a odpovídá ceně spotřebovaného paliva. Stejně jako v případě rakovnického Senior expresu využívají v kolešovickém domově pohodlí vozu Škoda Roomster, do kterého se seniorům dobře nastupuje. Zájem o službu ale není masový. Vzhledem k věkovému průměru zdejších klientů, který se pohybuje kolem 80 let, jsou vyjížďky mimo Domov spíše příležitostné.