Senomatské náměstí změní šest milionů korun

Senomaty /FOTOGALERIE/ - Stavební práce na rozsáhlé rekonstrukci náměstí Karla Buriana v Senomatech, které zásadně změní tvář, jsou v těchto dnech v plném proudu. Ještě letos by měl v centrální části proudit malý potok, ústící do jezírka. Tak by měl vypadat vodní prvek, se kterým projekt počítá. Pod náměstím je totiž až metr dvacet spodní vody, takže se vodní prvek přímo nabízí.

O změně dominanty obce senomatští usilují už několik let. Náměstí nemělo jednotný ráz a obyvatele nejvíce obtěžoval prach z cest uprostřed náměstí. Nyní tu vznikne příjemná pěší odpočinková zóna s dětským hřištěm a posezením před restaurací. To vše za zhruba šest milionů korun. V současné době se dláždí komunikace procházející náměstím, která zpřístupní kulturní dům. K tomu ještě pracovníci dláždí některé části chodníků v místech, kde už je to možné a kde nebudou překážet dalším stavebním pracím. „To vše by mělo být hotové, podle mého odhadu, začátkem září. Pak začnou práce na vodním prvku. Které potrvají do konce září," odhadoval starosta městyse Senomaty Tomáš Valer. V říjnu a v listopadu pracovníci ještě vysázejí zeleň na již dokončených plochách. Celé náměstí bude hotovo v příštím roce, kdy se ještě bude stavět přístup do restaurace. Nyní kolemjdoucí můžou upoutat velké haldy zeminy. Ta se odkopala při tvorbě cest. „Zeminu pročistíme a využijeme ji k terénním úpravám a dosypání terénu na náměstí," dodal starosta Senomat Tomáš Valer. Práce postupují dobře. Dodavatel nastoupil v domluveném termínu. Žádné zásadní problémy stavebního rázu se nevyskytují. Dodavatel už stihl udělat parkoviště vedle kulturního domu a mezi tím ještě dokončil část rekonstrukce povrchu komunikace na návsi v Nouzově

Autor: Šárka Hoblíková