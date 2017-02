Škábová: Chceme děti vést k zodpovědnosti

Rakovník - Centrum psychologicko – sociálního poradenství Středočeského kraje v Rakovníku plánuje zcela novou aktivitu.

Zástupce ředitelky a psycholog David Prokop pro Rakovnický deník vysvětlil: „Jednalo by se o setkávání se středoškoláky a žáky druhého stupně základních škol v naší poradně. Hovořili bychom především na téma zodpovědnost v otázce rodičovství a partnerství."



Podle Davida Prokopa by se jednalo o primární prevenci, která by vedla k pevnějším rodinným vazbám, a k tomu, aby rodina lépe plnila svoji funkci.

„Setkávat bychom se mohli jednou za měsíc. U nás v poradně máme k tomu vhodné prostory. Na programu pracujeme a chystáme se k oslovení škol," konkretizoval David Prokop.



S podobnými přednáškami má poradna letité zkušenosti. Její pracovníci kdysi navštěvovali děti přímo ve školách.

Ředitelka centra a psycholožka Marcela Škábová vysvětlila: „V rámci školních osnov jsme navštívili žáky přímo ve třídě a hovořili s nimi na různá témata. Ale i s ohledem na to, že zde v nové budově máme pěkné prostory, tak by pro obě strany bylo výhodnější, aby školáci přicházeli sem k nám. Toto konkrétní místo si tak děti spojí s možností řešit své eventuální problémy, které by je v budoucnu mohly potkat."

Besedy zaměřené na vztahové problémy

Setkávání by se uskutečňovalo spíše formou besedy nežli přednášky. „Nyní se ještě zamýšlíme nad tím, jak to celé zrealizovat. Rádi bychom aby témata byla pro besedující mládež přitažlivá a interakční," konstatoval David Prokop.



Besedy budou přímo zacíleny na vztahové problémy. „Při řešení problémů ve stávajících životech rodin se často objevuje téma, že naši klienti nebyli s některými věcmi seznámeni ve své rodině už v době, kdy teprve uvažovali o výběru životního partnera. Opakují se tam proto často určitá selhání a modelové situace. Tak jsme si řekli, že by nebylo od věci věnovat se tomuto tématu systematicky a začít u nejmladší generace," dodala Marcela Škábová.

Připomněla, že roli vlastního pohlaví v manželství i vztahu jsme se naučili od rodiče stejného pohlaví. Přijali jsme však i program povahového chování rodičů v jejich manželství.

„Tento naprogramovaný systém se může harmonicky realizovat jen s partnerem, který se svým vnitřním naprogramováním rodiči opačného pohlaví podobá," dodala Škábová.