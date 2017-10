Skatepark v Rakovníku je stále s otazníkem

Rakovník - Fotbalisté v Rakovníku mají hřiště, hokejisté zimní stadion, tenisté kurty. Jen skateboardisté zde své zázemí hledají marně. A to už několik let.

Ilustrační foto. Foto: Deník/Kateřina Chourová

Vše začalo už před sedmnácti roky. Tehdy byl slavnostně otevřen skatepark v ulici Na Střelnici. Brzy ale následovaly první stížnosti od obyvatel lokality, kterým vadil hluk natolik, že se s městem o provozu hřiště začali soudit. A soudní spor vyhráli. Město kvůli tomu tehdy mělo řadu problémů, uvalena na něj byla dokonce exekuce.

Nakonec se na tom, že lokalita Na Střelnici je zapovězená, dohodla radnice se skateboardisty i zdejšími lidmi. Dnes místo působí dojmem zpustlého betonové hřiště bez většího využití.

A radnice s tímto prostorem obklopeným bytovou zástavbou podle všeho žádné plány nemá. Betonový plac Na Střelnici podle mluvčí rakovnické radnice Alidy Štulajterové najde využití jedině při rekonstrukcích okolních ulic, kdy slouží jako depo pro stavební stroje.

Tím ale letitý problém jménem skatepark neskončil. Po zkušenosti se soudním sporem pro něj město dlouho hledalo nové a vhodné prostory. Jeden čas se rakovničtí skateboardisté scházeli například na parkovišti u 3. základní školy. Vždy to ale bylo jen provizorní řešení, při kterém se sportovcům nedostávalo uspokojivého zázemí.

Radnice proto přišla s návrhem zbudovat místní komunitě alespoň u-rampu na trénování. Ta v roce 2012 vyrostla za areálem sokolovny. Dnes je ale obehnaná páskou a cedulemi, které do míst zakazují vstup.

Staví se tu totiž nová cyklostezka. Bagry by z prostoru měly zmizet asi za měsíc. Pro skateboardisty se ale žádná úprava neplánuje.

Skupina rakovnických skateboardistů se rozhodla, že hřiště vybuduje svépomocí. Své útočiště našli v areálu Tyršova koupaliště, v hale bývalé restaurace Kongo. Jenže ta v létě vyhořela a oheň veškeré vybavení hřiště zničil.

„O zbourání haly Kongo se uvažovalo už dřív. Požár to jen urychlil,“ nechal se slyšet provozovatel Tyršova koupaliště Roman Jašek. Přiznává, že by v areálu skatepark znovu chtěl. Jenže finální rozhodnutí leží na městě, které má koupaliště v majetku.

„Debatu o skateparku jsem s radnicí vedl ještě před požárem. Snažil jsem se navrhnout, aby nové hřiště bylo nějakým způsobem zapracováno do architektonického návrhu. Zároveň zvažuji možnost, že po zbudování nové restaurace, která je pro město prioritní, věnuji provizorní stany skaterům. Když by se povedlo vybudovat alespoň malý betonový plac, mohl by stan sloužit jako jeho přístřešek,“ řekl Roman Jašek.

Je tedy možné, že skatepark v Rakovníku bude. Ne ale nutně v areálu koupaliště. Skateboardisté z Rakovnicka totiž pátrají po vlastním objektu.

„Snažíme se najít nějakou halu nebo stodolu, kterou bychom si chtěli koupit a mít objekt ve vlastní režii. Zatím jsme ale nenarazili na nic vhodného. Chceme zůstat v Rakovníku a tady moc možností mimo bytovou zástavbu není,“ popsal plány Ondřej Jaroš, který na skateboardu jezdí několik let závodně.

Kvůli tomu, že v Rakovníku hřiště na trénování momentálně chybí, musí jezdit mimo okres. „Zrovna včera jel do Kralovic a minulý víkend až do Teplic, kde postavili velký a skvělý celobetonový skatepark. Když prší, jezdíme s kluky na pražskou Štvanici, kde je plocha krytá. Hodně využíváme také venkovní skatepark v Kladně, který je nám nejblíže vzdáleností i kvalitou,“ řekl skateboardista.

Jeho i plány ostatních sportovců v současnosti směřují k založení spolku, který by komunitu asi dvacítky lidí nejen oficiálně stmelil, ale pomohl jí i při získávání darů.

„Teď jsme ve fázi, kdy dáváme dohromady smlouvy a podpisy. A zároveň sledujeme inzeráty nabízených objektů, které by pro zbudování nového skateparku přicházely v úvahu,“ uzavřel Ondřej Jaroš.