Školka při výchově dětí spolupracuje s rodinou

Rakovník - Poprvé v historii dostaly také mateřské školy možnost žádat stát o peníze z operačního programu, který je určen na výzkum, vývoj a vzdělávání ve školství. Této jedinečné možnosti využila také Mateřská škola v Lukách v Rakovníku.

„Rozhodli jsme se požádat o podporu hned po vyhlášení výzvy. Nyní jsme již ve fázi, kdy projekt realizujeme," uvedla ředitelka školy Jana Kovářová.

Projekt dostal název Profesní rozvoj pedagogů MŠ V Lukách a podpora provázanosti předškolního a základního vzdělávání ve spolupráci s rodinou. Výstižně tak vyjadřuje a zahrnuje veškeré aktivity, na které je projekt zaměřen.

„Zvolili jsme takové činnosti, abychom měli dostatek času na jejich aplikaci v praxi a nezatížili příliš chod školy," zdůraznila Jana Kovářová. Škola požádala o částku zhruba 341 tisíc korun.

„Spolupráci s rodinou považujeme za jednu z klíčových oblastí vzdělávání v mateřské škole. Vždy jsme se snažili nabízet rodičům různé společné aktivity s dětmi, ale i setkávání. Ta měla rodičům přiblížit život v mateřské škole a i to, jak lze usnadnit dětem zahájení povinné školní docházky," přiblížila Jana Kovářová výběr činností, které jsou do jejich projektu zahrnuté.

Veliký zájem rodičů byl například o přednášku uznávaného psychologa Václava Mertina. Nedávno se zde také pedagogové z mateřinek a základních škol sešli s rodiči budoucích prvňáčků. Hovořilo se především na téma školní zralosti a připravenost pro zahájení povinné školní docházky. Setkání vedla Jana Kovářová, která se ve svém profesním zaměření ještě věnuje lektorské činnosti právě v této oblasti.

„Cílem setkání bylo ve spolupráci s rodiči nejen vymezit základní oblasti toho, co mají děti zvládat před vstupem do první třídy, ale také, jak některé jejich dovednosti rozvíjet a podporovat v každodenním životě," upozornila Jana Kovářová. Učitelé základních škol diskusi také rodiče seznámili s tím, jak probíhá zápis do základních škol, který je zaměřen především na motivaci dětí nikoli na testování jejich znalostí a dovedností.

„Dosavadní zkušenosti z projektu jsou pozitivní. Nejen rodiče, ale i my, pedagogové máme možnost vyslechnout si témata a názory na oblasti, které považujeme za důležité, a v procesu výchovy a vzdělávání se jeví aktuální," dodala Jana Kovářová.