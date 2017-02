Školní bufet už neprodá dětem ani ovocný jogurt

Rakovnicko – Nová pamlsková vyhláška, která určuje, co do školních bufetů patří a co ne, vyvolává emoce. V bufetech v základních školách se neprodávají kojenecké přesnídávky, ovocné jogurty ani šunka pro děti. Mají vysoký obsah cukru nebo tuku, který by mohl podle nové pamlskové vyhlášky dětem škodit. Pro vysoký obsah cukru neodpovídá normám ani školní mléko. To se smí prodávat do konce školního roku.

Co tedy mají děti jíst? Nad tím se pozastavují ředitelé škol, provozovatelé bufetů i rodiče. Přitom nová vyhláška měla hlavně odstranit ze škol sladkosti a příliš slazené nápoje. Ale tyto věci už ve školních bufetech dávno nekoupíte. Z chodeb škol zmizely i automaty na sladké tyčinky a nápoje. „Šlo hlavně o slané brambůrky a kolu, ale podle mého mínění ve většině školních bufetech už dávno nebylo," uvedl Jan Křikava, ředitel 3. ZŠ v Rakovníku, kde školní bufet provozují v rámci doplňkové činnosti školní jídelny. Od počátku tu dbají, aby se prodávané výrobky daly zařadit do běžné zdravé výživy. Kuchařky tu například plnily housky a tortilly. To vše provozovatel upravil tak, aby potraviny odpovídaly dodatku nové vyhlášky. Přísná vyhláška ohrožuje i samotné bufety, protože podle ní tu nakonec nebude co prodávat. Protože například na vaření červené řepy, či vajec na pomazánku nejsou v bufetech uzpůsobené prostory.

Tyto potraviny nenabízejí ani žádní dodavatelé. Navíc se dále nabízí otázka, zda by děti vůbec taková jídla vlastně jedly.

Pamlskovou vyhlášku komentují i ředitelé jednotlivých škol.

„Nevím, kam směřuje. Myslím si, že by se měla vyhláška změnit, jinak všechny bufety skončí. O její změnu se také zasazujeme. Neumím si představit, že bychom nabízeli miskys cizrnou nebo s červenou řepou. Ano, zelenina i ovoce jsou zdravé, a to my v našem bufetu také nabízíme," uvedl ředitel ZŠ Nové Strašecí Petr Chochola. Nová vyhláška se nelíbí ani starostovi Nového Strašecí, Karlu Filipovi, který dlouhá léta učil: „Děti si místo housky se šunkou koupí brambůrky a kolu někde jinde. Navíc budou vybíhat ze školy ven, což není zrovna bezpečné. Takhle jen sejdou do přízemí do školního bufetu." Ten už několik let provozuje Petra Hladíková. V nabídce má celozrnné pečivo obložené šunkou a zeleninou, nebo bez masa pro vegetariány a vegany. Vše čerstvé, úhledně zabalené. Dále rozpéká tortilly a malé pizzy. Jsou tu i jogurtové misky s müsli, nebo misky ovocné, jablka prodávaná na kusy. Vše za rozumné ceny. Nejvíce jdou na odbyt rozpečené pizzy a tousty i obložené housky. Nejméně se prodá ovocných misek a jogurtů. Protože do bufetu chodí nejen žáci ze základní školy, ale i gymnazisté, nabízí tu například dětské přesnídávky, ovocné jogurty, vše označené lístky: pouze pro gymnázium. „Mně nevadí, že tu nemohu mít sladkosti, ale když už bych nesměla prodat ani šunku pro děti, to je trochu moc. Při tom jsou děti v růstu a ty něco spotřebují. Chodí sem každou přestávku. Nemohu jim prodat ani přesnídávku, i když mě prosí," povzdechla si Petra Hladíková. Její směna začíná v půl páté ráno, kdy plní pečivo, dále rozpéká tousty a bagety, peče palačinky s tvarohem. Otevírá v sedm hodin, kdy si děti kupují i snídani. Zrušení školních bufetů by bylo velkou starostí i pro rodiče, kteří jsou velmi pracovně vytížení a často dělají na směny, takže možnost koupení čerstvé svačiny ve škole je pro ně velkým ulehčením.

