Školy doufají, že plavecký bazén opraví včas

Rakovnicko – Pravděpodobně už v letošním školním roce, který začíná v září, chce ministerstvo školství do výuky tělesné výchovy začlenit povinně plavání.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv



Pokud by se do té doby nepodařila zrekonstruovat plavecký bazén v Rakovníku, jehož oprava se zatím oddálila o dva měsíce, mohl by nastat pro řadu škol na Rakovnicku problém s tím, jak výuku zajistit.

Také čtěte: Za odvoz odpadu lidé zaplatí většinou stejně jako loni

Patří mezi ně například Základní škola v Čisté. Zde museli hodiny plavání vypustit a nahradili je tělocvikem. Učitelka Klára Rudolfová pro Rakovnický deník vysvětlila: „Všechny dostupné okolní bazény jsou buď obsazené, nebo jsou pro nás už tak vzdálené, že se tam nemáme šanci dostat. Proto se těšíme na to, až bude rakovnický bazén opět v provozu budeme sem moci s dětmi jezdit."

Na druhém konci okresu, v Křivoklátě, mají místo plavání děti rovněž tělocvik. Ředitelka školy Marcela Kasíková uvedla: „ Musím říci, že v posledních letech byl ze strany dětí i rodičů o plavání veliký zájem." Proto se znovuotevření bazénu také už nemohou dočkat. Do Rakovníka jezdily společně děti z prvního stupně školy a předškoláci z Mateřských škol Křivoklát a Městečko. „Poslední rok kdy jsme plavání v Rakovníku uskutečňovali, jsme dokonce museli přibrat další autobus. O plavání byl nebývalý zájem," popsala Marcela Kasíková. S tím, že pokud by rodiče o to stáli tak zorganizují jednorázovou akci a pojedou s dětmi plavat do Berouna nebo Tuchlovic.

Nepřehlédněte: Zmatení řezníci či pekaři. Nevědí, zda mají povinně dávat účtenky

Připomeňme, že výběrová komise města vybrala firmu z Kroměříže, která by měla bazén přestavět na menší aquapark za zhruba 184 milionů korun. Jeden z uchazečů ale podal námitky proti výběru zhotovitele, čímž se poslední fáze výběru zhotovitele znatelně pozdrží. Může se jednat o zdržení v řádech měsíců.

Starosta města Pavel Jenšovský uvedl: „Vyzvali jsme vítěze, aby doplnil to, co namítá firma, která podala námitky. Komise, která by je měla zhodnotit, bude svolána nejspíše v příštím týdnu."